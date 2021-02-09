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Тбилисский Локомотив крупно уступил Ростову

Тбилисский "Локомотив" крупно уступил "Ростову" в тест-матче

photo: FC Locomotive Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (169)
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Следующий тест-матч тбилисский "Локомотив" проведет 11 февраля с еще одним представителем российской премьер-лиги – "Краснодаром"

ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Тбилисский "Локомотив", находящийся на предсезонных сборах в Испании, проиграл "Ростову" 1:4 в своем первом контрольном матче.

В первом тайме подопечные Георгия Чиабришвили смотрелись очень неплохо и на точный удар Понтуса Алмквиста ответили ударом Кахи Кахабришвили. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Второй тайм тест-матча кардинальным образом отличался от первой половины. "Ростов" полностью завладел инициативой и трижды поразил ворота "железнодорожников". Сначала с пенальти отличился Норманн, а затем дубль оформил вышедший на замену Полоз.

Стоит отметить, что в составе "Локомотива" сыграл вице-капитан сборной Грузии Гурам Кашия. Центральный защитник вышел на поле на 60 минуте. В декабре Кашия покинул американский "Сан-Хосе Эртквейкс" и на данный момент находится без клуба. Кашия обратился к руководству тбилисского "Локомотива" с просьбой присоединиться к команде на предсезонных сборах, чтобы не потерять игровую форму.

Следующий тест-матч тбилисский "Локомотив" проведет 11 февраля с еще одним представителем российской премьер-лиги – "Краснодаром". Эта встреча запланирована на 11 февраля.

Чемпионат Грузии по футболу сезона 2021 стартует 27 февраля. Свой первый матч в Национальной лиге "Локомотив" проведет 1 марта против тбилисского "Сабуртало".

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (169)
Теги:
клуб "Ростов", клуб ""Локомотив", Чемпионат Грузии по футболу, футбол


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