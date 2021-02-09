Кварацхелия в ударе – грузинский полузащитник оформил дубль за "Рубин"

Для грузинского полузащитника этот дубль стал вторым за время предсезонной подготовки "Рубина" - два мяча Кварацхелия забил "Сочи"

ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия отметился дублем в тест-матче против "Нижнего Новгорода".

Оба мяча Кварацхелия, как говорится, сделал сам. На 19 минуте полузащитник грамотно сместился в центр и хлестко пробил из-за пределов штрафной площади. Во время второго гола Кварацхелия обокрал защитника в центре поля, вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в сетку уже пустых ворот.

Стоит отметить, что для грузинского полузащитника этот дубль стал вторым за время предсезонной подготовки "Рубина". Два мяча Кварацхелия забил в тест-матче против "Сочи" (3:2), а еще один гол на свой счет грузин записал в игре с сербским "Партизаном" (5:2).

Что касается итога тест-матча, то "Рубин" победил со счетом 3:1. Игрой против "Нижнего Новгорода" казанский клуб завершил второй зимний сбор. Третий этап подготовки к чемпионату России начнется 13 февраля и также пройдет в турецком Белеке.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.

Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля. После XIX сыгранных туров "Рубин" набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков казанский клуб отстает на четыре пункта.