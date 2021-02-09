22:22 09 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9924
  • 100 RUB4.4528
  • USD3.3190
Поиск
Хвича Кварацхелия, игрок Рубина

Кварацхелия в ударе – грузинский полузащитник оформил дубль за "Рубин"

FC Rubin / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские футболисты в России (132)
28 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/09/250843943.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210209/250843978/Kvaratskheliya-v-udare--gruzinskiy-poluzaschitnik-oformil-dubl-za-Rubin.html

Для грузинского полузащитника этот дубль стал вторым за время предсезонной подготовки "Рубина" - два мяча Кварацхелия забил "Сочи"

ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия отметился дублем в тест-матче против "Нижнего Новгорода".

Оба мяча Кварацхелия, как говорится, сделал сам. На 19 минуте полузащитник грамотно сместился в центр и хлестко пробил из-за пределов штрафной площади. Во время второго гола Кварацхелия обокрал защитника в центре поля, вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в сетку уже пустых ворот.

Стоит отметить, что для грузинского полузащитника этот дубль стал вторым за время предсезонной подготовки "Рубина". Два мяча Кварацхелия забил в тест-матче против "Сочи" (3:2), а еще один гол на свой счет грузин записал в игре с сербским "Партизаном" (5:2).

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Капитан "Рубина": "Кварацхелия хорошо понимает футбол"

Что касается итога тест-матча, то "Рубин" победил со счетом 3:1. Игрой против "Нижнего Новгорода" казанский клуб завершил второй зимний сбор. Третий этап подготовки к чемпионату России начнется 13 февраля и также пройдет в турецком Белеке.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.

Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля. После XIX сыгранных туров "Рубин" набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков казанский клуб отстает на четыре пункта.

Темы:
Грузинские футболисты в России (132)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
Как Грузия выиграла у России и завоевала Кубок европейских наций - фото
Спецоперация в Тбилиси по задержанию наркоторговцев из Поничала - видео
Спецоперация в Тбилиси по задержанию наркоторговцев из Поничала - видео
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться