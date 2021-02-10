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Грузинский боец Гурам Кутателадзе

Грузинский боец без правил перенес операцию на колене

photo: Guram Kutateladze / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (166)
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Sputnik Грузия
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В общей сложности Кутателадзе провел в ММА 14 поединков – 12 раз одержал победу и потерпел два поражения

ТБИЛИСИ, 10 фев – Sputnik. Грузинский боец по боям без правил Гурам Кутателадзе не сможет провести свой второй поединок в UFC, запланированный на 13 марта. Причина – операция на колене, о которой Кутателадзе сообщил в соцсетях.

"Недавно сделал операцию на колене. Сейчас уже все хорошо. Немного отдохну и приступлю к тренировкам. Надеюсь, скоро смогу вернуться в октагон. Большое всем спасибо за поддержку", – написал Кутателадзе на своей странице.

Грузинский боец Роман Долидзе
photo: Roman Dolidze / FB
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29-летний Кутателадзе по прозвищу "Викинг", должен был провести свой второй поединок под эгидой UFC 13 марта в Лас-Вегасе. Соперником грузинского спортсмена должен был стать Дон Маджи из ЮАР.

Дебют Кутателадзе в UFC состоялся в октябре прошлого года. Тогда, на турнире в ОАЭ, "Викинг" раздельным решением судей победил Матеуша Гамрота из Польши.

В общей сложности Кутателадзе провел в ММА 14 поединков – 12 раз одержал победу и потерпел два поражения.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (166)
Теги:
спорт, бои без правил, Грузия


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