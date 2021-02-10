Голосуем: Батумский стадион поборется за звание лучшей спортивной арены

Вначале свой выбор сделает профессиональное жюри, а затем будут опубликованы результаты народного голосования

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Новый стадион в Батуми попал в традиционный опрос британского портала StadiumDB, который выявляет лучшую спортивную арену в мире, открывшуюся в прошлом году.

Голосование завершится 7 марта, а его результаты будут объявлены спустя три дня – 10 марта 2021 года. Проголосовать можно по ссылке.

В этом году голосование пройдет в 11 раз. В это раз в список попало 20 стадионов. Лучший стадион будет определен в два этапа. Вначале, свой выбор сделает профессиональное жюри, а затем будут опубликованы результаты народного голосования.

Пользователи должны выбрать 5 лучших арен и поставить каждому оценку от 5 до 1 звезды.

В топ-20, помимо Батумского стадиона, входят арены, построенные в Катаре, США, Израиле, Англии, Турции, Чили, Японии, Австралии, Швейцарии, Румынии, Малайзии и Китае.

Фундамент под строительство Батумского стадиона был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. На его строительство потратили почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).