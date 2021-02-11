Сборная Грузии по водному поло поборется за путевку на Олимпийские игры

Сборная Грузии выступит в группе "А", где ее соперниками будут Бразилия, Канада, Греция, Черногория и Турция

ТБИЛИСИ, 11 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло примет участие в квалификационном турнире Олимпийских игр в Токио, который пройдет с 14 по 21 февраля в нидерландском Роттердаме.

В турнире примут участие 12 команд, разбитых на две группы. В 1/4 финала выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Борьба между командами продолжится по олимпийской системе – проигравший выбывает. Путевку на ОИ в Токио получат три лучшие сборные.

Сборная Грузии выступит в группе "А", где ее соперниками будут Бразилия, Канада, Греция, Черногория и Турция. В группе "В" сыграют Хорватия, Нидерланды, Франция, Россия, Германия и Румыния.

Первый матч на турнире грузинские ватерполисты проведут 14 февраля против Греции.

Мужская сборная Грузии впервые в своей истории примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Это стало возможным благодаря тому, что на последнем чемпионате Европы сборная Грузии заняла 10 место.