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Водное поло. Мяч

Сборная Грузии по водному поло поборется за путевку на Олимпийские игры

© CC0 / Pixabay
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (167)
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Sputnik Грузия
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Сборная Грузии выступит в группе "А", где ее соперниками будут Бразилия, Канада, Греция, Черногория и Турция

ТБИЛИСИ, 11 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло примет участие в квалификационном турнире Олимпийских игр в Токио, который пройдет с 14 по 21 февраля в нидерландском Роттердаме.

В турнире примут участие 12 команд, разбитых на две группы. В 1/4 финала выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Борьба между командами продолжится по олимпийской системе – проигравший выбывает. Путевку на ОИ в Токио получат три лучшие сборные.

Чемпионат Европы по водному поло
photo: 34th LEN European Water Polo Championship / FB
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Сборная Грузии выступит в группе "А", где ее соперниками будут Бразилия, Канада, Греция, Черногория и Турция. В группе "В" сыграют Хорватия, Нидерланды, Франция, Россия, Германия и Румыния.

Первый матч на турнире грузинские ватерполисты проведут 14 февраля против Греции.

Мужская сборная Грузии впервые в своей истории примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Это стало возможным благодаря тому, что на последнем чемпионате Европы сборная Грузии заняла 10 место.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (167)


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