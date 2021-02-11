Полузащитник сборной Грузии по футболу победил коронавирус

Футболист сможет выйти на поле уже в ближайшем матче "Легии", который варшавский клуб проведет на выезде против "Ягелонии"

ТБИЛИСИ, 11 фев – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и варшавской "Легии" Вако Гвилия победил коронавирус и вернулся к полноценным тренировкам, говорится в сообщении на официальной Facebook странице клуба.

Гвилия заразился COVID-19 в конце января, когда диагноз был подтвержден у нескольких футболистов "Легии" и персонала команды. Вполне логично, что последние несколько недель грузинский полузащитник провел на карантине в самоизоляции.

Ожидается, что 26-летний Гвилия сможет выйти на поле уже в ближайшем матче "Легии", который варшавский клуб проведет на выезде против "Ягелонии" в рамках XVII тура.

После XVI проведенных туров "Легия" набрала 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Погони" на два пункта.

Гвилия выступает за "Легию" с июля 2019 года. В общей сложности грузинский полузащитник провел в составе варшавского клуба 59 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал столько же результативных передач.