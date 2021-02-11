Australian Open продолжится без грузинских теннисистов

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили в паре с Андре Бегеманном из Германии уступили дуэту из Колумбии

ТБИЛИСИ, 11 фев – Sputnik. Турнир из серии "Большого шлема" - Australian Open, проходящий в эти дни в Мельбурне, остался без грузинских теннисистов. Это произошло после того, как Николоз Басилашвили и Оксана Калашникова проиграли свои матчи в парном разряде.

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) в паре с Андре Бегеманном из Германии уступили дуэту из Колумбии - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах в трех сетах – 7:6, 6:7, 4:6. Стоит отметить, что во втором сете у грузино-германского дуэта был матчбол на тай-брейке, но своим шансом теннисисты не воспользовались.

Покинула турнир и Оксана Калашникова, которая в паре с Георгиной Гарсия-Перес из Испании уступила дуэту Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Андреа Клепач (Словения) в двух партиях – 5:7, 4:6.

Басилашвили был единственным представителем Грузии, который выступал в одиночном разряде. Однако грузинский теннисист проиграл в первом же круге американцу Томми Полу (53) в трех сетах – 4:6, 6:7, 4:6.

Australian Open - первый турнир сезона из серии "Большого шлема". Общий призовой фонд "АО" составляет 32 миллиона 790 тысяч долларов США, а действующим победителем среди мужчин является серб Новак Джокович.