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Николоз Басилашвили

Australian Open продолжится без грузинских теннисистов

© photo: AFP 2020 / KOEN SUYK
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (76)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210211/250863994/Australian-Open-prodolzhitsya-bez-gruzinskikh-tennisistov.html

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили в паре с Андре Бегеманном из Германии уступили дуэту из Колумбии

ТБИЛИСИ, 11 фев – Sputnik. Турнир из серии "Большого шлема" - Australian Open, проходящий в эти дни в Мельбурне, остался без грузинских теннисистов. Это произошло после того, как Николоз Басилашвили и Оксана Калашникова проиграли свои матчи в парном разряде.

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР) в паре с Андре Бегеманном из Германии уступили дуэту из Колумбии - Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах в трех сетах – 7:6, 6:7, 4:6. Стоит отметить, что во втором сете у грузино-германского дуэта был матчбол на тай-брейке, но своим шансом теннисисты не воспользовались.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Грузинский теннисист завершил свое выступление на Australian Open

Покинула турнир и Оксана Калашникова, которая в паре с Георгиной Гарсия-Перес из Испании уступила дуэту Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Андреа Клепач (Словения) в двух партиях – 5:7, 4:6.

Басилашвили был единственным представителем Грузии, который выступал в одиночном разряде. Однако грузинский теннисист проиграл в первом же круге американцу Томми Полу (53) в трех сетах – 4:6, 6:7, 4:6.

Australian Open - первый турнир сезона из серии "Большого шлема". Общий призовой фонд "АО" составляет 32 миллиона 790 тысяч долларов США, а действующим победителем среди мужчин является серб Новак Джокович.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (76)
Теги:
Николоз Басилашвили, Australian Open, теннис


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