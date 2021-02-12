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Тбилисское Динамо на предсезонном сборе

Тбилисское "Динамо" завершило предсезонный сбор победой

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (170)
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В ходе предсезонной подготовки "Динамо" Тбилиси выиграло две встречи, проиграло в пяти и одну завершило вничью

ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Тбилиси завершил предсезонный сбор в турецком Белеке победой над украинским клубом "Верес" со счетом 3:2.

Динамо Тбилиси на предсезонном сборе
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
"Динамо" Тбилиси крупно проиграло "Лудогорцу" в тест-матче

Все основные события в матче развернулись в первом тайме. Уже к 16 минуте динамовцы проигрывали 0:2, но подопечные Георгия Немсадзе нашли в себе силы переломить ход встречи.

В середине тайма отставание в счете дальним ударом сократил Георгий Моисцрапишвили. Затем на 35 минуте отличился Торнике Ахвледиани, а победный гол за пять минут до перерыва забил Георгий Куция.

Во втором тайме обе команды имели неплохие шансы забить, но счет на табло так и не изменился.

Футбол. Футболист и футбольный мяч
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Динамовцы Тбилиси сыграли вничью с украинским клубом

Матчем против "Вереса" динамовцы завершили свой предсезонный сбор, во время которого успели провести восемь тест-матчей. В общей сложности команда Немсадзе дважды выиграла, помимо "Вереса" был обыгран сербский "Напредак" (1:0), расписала мировую с украинским "Колосом" (1:1) и потерпела пять поражений: "Радник" (Сербия, 0:1), "Лудогорец" (Болгария, 1:3), "Сочи" (Россия, 0:3), "Динамо" (Киев, 0:1) и "Зоря" (Украина, 1:2).

Первую официальную встречу нового сезона "Динамо" Тбилиси проведет 21 февраля, когда встретится с "Гагра" в матче за Суперкубок Грузии.

Чемпиона Грузии по футболу стартует 27 февраля матчем между "Динамо" Тбилиси и новичком Национальной лиги – "Самгурали" из Цкалтубо.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (170)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол


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