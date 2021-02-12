Впервые в истории: бригада арбитров из Грузии поедет на чемпионат Европы

Групповой этап чемпионата Европы U-21 состоится в период с 24 по 31 марта, а матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня

ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Бригада грузинских футбольных арбитров, впервые в истории, будет работать на молодежном чемпионате Европы (U-21), говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.

На молодежном континентальном первенстве, которое пройдет в этом году в Венгрии и Словении, будут работать: Георгий Круашвили – главный арбитр, а также два его помощника – Леван Варамишвили и Заза Пипия.

Групповой этап чемпионата Европы U-21 состоится в период с 24 по 31 марта, а матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 сборных: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды, Словения, Испания, Чехия, Италия, Россия, Исландия, Франция, Дания, Португалия, Хорватия, Англия и Швейцария.

Первый официальный матч 34-летний Круашвили провел в 2012 году. К этому моменту в послужном списке арбитра – 117 матчей, среди которых матч за Суперкубок Грузии, два финала Кубка страны и два встречи евротурниров.