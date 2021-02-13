В сборной Грузии по баскетболу появился еще один американец

Сборная Грузии 19 и 21 февраля проведет в Тбилиси два заключительных матча отборочного цикла чемпионата Европы 2022 года

ТБИЛИСИ, 13 фев – Sputnik. Американский баскетболист Коннер Френкамп получил грузинский паспорт и сыграет в составе сборной Грузии в двух ближайших матчах команды, сообщает издание eurohoops.net.

На данный момент сборная Грузии использует квоту натурализованных баскетболистов в лице Теда Макфадена, который выступает за команду с прошлого года. Скорее всего, Макфадден также сохранит грузинский паспорт, а окончательный выбор между двумя американцами тренерский штаб сборной Грузии сделает перед Евробаскетом-2022 года.

Европейскую клубную карьеру 25-летний Френкамп начал в Болгарии, после чего перебрался в Грецию, где очень хорошо себя зарекомендовал – стал лучшим бомбардиром чемпионата и принимал участие в Матче всех звезд. Сейчас Френкамп выступает за испанскую "Мурсию". В текущем сезоне американец провел 19 матчей за клуб, а его средний показатель за игру составляет 16.5 очков, 3.8 передач и 2.4 подбора.

Сборная Грузии 19 и 21 февраля проведет в Тбилиси два заключительных матча отборочного цикла чемпионата Европы 2022 года. Подопечные Ильяса Зуроса 19 числа сыграют с Сербией, а спустя два дня с Финляндией.

После четырех отборочных туров сборная Грузии является единоличным лидером группы "Е", одержав победы во всех матчах.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.