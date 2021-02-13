16:34 13 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Сборная Грузии по баскетболу в матче против команды Германии

В сборной Грузии по баскетболу появился еще один американец

© photo: Sputnik / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского баскетбола (98)
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210213/250880079/V-sbornoy-Gruzii-po-basketbolu-poyavilsya-esche-odin-amerikanets.html

Сборная Грузии 19 и 21 февраля проведет в Тбилиси два заключительных матча отборочного цикла чемпионата Европы 2022 года

ТБИЛИСИ, 13 фев – Sputnik. Американский баскетболист Коннер Френкамп получил грузинский паспорт и сыграет в составе сборной Грузии в двух ближайших матчах команды, сообщает издание eurohoops.net.

Игрок Реала Уолтер Тавареш (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 11-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021
© photo: Sputnik / Tatyana Makeeva
Грузинский баскетболист не сыграет в Матче Всех Звезд Единой лиги ВТБ

На данный момент сборная Грузии использует квоту натурализованных баскетболистов в лице Теда Макфадена, который выступает за команду с прошлого года. Скорее всего, Макфадден также сохранит грузинский паспорт, а окончательный выбор между двумя американцами тренерский штаб сборной Грузии сделает перед Евробаскетом-2022 года.

Европейскую клубную карьеру 25-летний Френкамп начал в Болгарии, после чего перебрался в Грецию, где очень хорошо себя зарекомендовал – стал лучшим бомбардиром чемпионата и принимал участие в Матче всех звезд. Сейчас Френкамп выступает за испанскую "Мурсию". В текущем сезоне американец провел 19 матчей за клуб, а его средний показатель за игру составляет 16.5 очков, 3.8 передач и 2.4 подбора.

Сборная Грузии 19 и 21 февраля проведет в Тбилиси два заключительных матча отборочного цикла чемпионата Европы 2022 года. Подопечные Ильяса Зуроса 19 числа сыграют с Сербией, а спустя два дня с Финляндией.

После четырех отборочных туров сборная Грузии является единоличным лидером группы "Е", одержав победы во всех матчах.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (98)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года
Пожар на рынке Элиава - фото такие горячие, что просто обжигают
Как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео
Как обучают тхэквондо детей с особенностями развития – видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться