Вице-чемпион Грузии по футболу сыграл вничью с российским клубом

Следующим соперником "Динамо" станет еще один представитель российской премьер-лиги – волгоградский "Ротор"

ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Вице-чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми, находящийся в Турции на предсезонных сборах, сыграл вничью 0:0 в тест-матче против клуба РПЛ - "Арсенал".

Встреча прошла с переменным преимуществом каждой из команд. Если в первом тайме лучше смотрелись подопечные Гии Гегучадзе, то после перерыва инициативой завладели "канониры".

Футболисты обоих клубов имели несколько возможностей, чтобы отличиться, но в последний момент подводила реализация. Нулевая ничья смотрится закономерным итогом противостояния.

Для "динамовцев" Батуми тест-матч против "Арсенала" стал третьим во время турецких сборов. В первой игре черноморский клуб расписал мировую с украинским "Львовом" (1:1), после чего выиграл у боснийского "Бораца" (2:0).

Следующим соперником "Динамо" станет еще один представитель российской премьер-лиги – волгоградский "Ротор". Эта встреча запланирована на 16 февраля.

Чемпионат Грузии по футболу сезона 2021 года стартует 27 февраля. Первый матч "динамовцы" проведут на выезде против кутаисского "Торпедо".