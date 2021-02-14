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ФК Динамо Батуми

Вице-чемпион Грузии по футболу сыграл вничью с российским клубом

photo: FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (172)
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Следующим соперником "Динамо" станет еще один представитель российской премьер-лиги – волгоградский "Ротор"

ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Вице-чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми, находящийся в Турции на предсезонных сборах, сыграл вничью 0:0 в тест-матче против клуба РПЛ - "Арсенал".

Встреча прошла с переменным преимуществом каждой из команд. Если в первом тайме лучше смотрелись подопечные Гии Гегучадзе, то после перерыва инициативой завладели "канониры".

ФК Динамо Тбилиси
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Чемпионат Грузии по футболу стартует 27 февраля

Футболисты обоих клубов имели несколько возможностей, чтобы отличиться, но в последний момент подводила реализация. Нулевая ничья смотрится закономерным итогом противостояния.

Для "динамовцев" Батуми тест-матч против "Арсенала" стал третьим во время турецких сборов. В первой игре черноморский клуб расписал мировую с украинским "Львовом" (1:1), после чего выиграл у боснийского "Бораца" (2:0).

Следующим соперником "Динамо" станет еще один представитель российской премьер-лиги – волгоградский "Ротор". Эта встреча запланирована на 16 февраля.

Чемпионат Грузии по футболу сезона 2021 года стартует 27 февраля. Первый матч "динамовцы" проведут на выезде против кутаисского "Торпедо".

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (172)
Теги:
ФК "Динамо" Батуми, Чемпионат Грузии по футболу, футбол


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