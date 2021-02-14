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Водное поло. Мировая лига. Мужчины

Ватерполисты сборной Грузии уступили Греции на турнире в Роттердаме

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Сборная Грузии выступает в группе "А" вместе с командами Бразилии, Канады, Греции, Черногории и Турции

ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло уступила команде Греции со счетом 10:11 в матче олимпийского квалификационного турнира, проходящего в эти дни в нидерландском Роттердаме.

Подопечные Деяна Станоевича уступили в двух первых четвертях (2:3, 2:5), но выше всяких похвал сыграли в третьем игровом отрезке, который сборная Грузии выиграла 5:2 и сравняла счет.

В заключительной десятиминутке была равная борьба, но греки сыграли чуть лучше. Единственный мяч, забитый Иоаннисом Фунтулисом в середине четверти, принес сборной Греции победу в стартовом матче.

Водное поло. Мяч
© CC0 / Pixabay
Сборная Грузии по водному поло поборется за путевку на Олимпийские игры

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии стал Марко Элез, забивший четыре мяча.

Сборная Грузии выступает в группе "А" вместе с командами Бразилии, Канады, Греции, Черногории и Турции. Следующим соперником наших ватерполистов (15 февраля) должна была стать турецкая команда. Однако, игроки сборной Турции не прошли тест на коронавирус, и команда была вынуждена сняться с турнира. Таким образом, подопечные Станоевича отдохнут в понедельник, а 16 числа сыграют с канадцами.

В олимпийском квалификационном турнире принимают участие 12 сборных, разбитых на две группы. В ¼ финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где борьба продолжится по олимпийской системе – проигравший выбывает. Путевку на ОИ в Токио получат три лучшие сборные.

Мужская сборная Грузии впервые в своей истории примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Это стало возможным благодаря тому, что на последнем чемпионате Европы сборная Грузии заняла 10 место.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (168)
Теги:
спорт, Грузия


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