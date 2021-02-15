Тбилисский "Локомотив" одержал победу над одноклубниками из Москвы

Ранее тбилисский "Локомотив" провел еще два тест-матча с российскими клубами на сборах в Испании – с "Ростовом" (1:4) и "Краснодаром" (2:3)

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Локомотив", проводящий предсезонные сборы в испанской Марбелье, в тест-матче обыграл московских "железнодорожников" со счетом 4:0.

В первом тайме подопечные Георгия Чиабришвили забили только один гол. На 32 минуте отличился марокканский легионер "Локомотива" Имран Омар. Сразу же после перерыва тбилисский клуб увеличил свое преимущество благодаря автоголу Лысцова. На 55 минуте Имран оформил дубль, а в концовке встречи Сихарулидзе установил итоговый счет в матче.

Такой крупный счет можно объяснить тем, что главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич выставил на игру резервный, фактически молодежный состав. В свою очередь тбилисские "железнодорожники" провели встречу основным составом.

"Победить с крупным счетом – это, конечно, хорошо. Но это всего лишь тест-матч и победа или поражение не так уж важны. Главное – наладить тактические схемы и взаимопонимание на поле, с чем, как мне кажется, ребята очень хорошо справились. Особенно хорошо мы сыграли в защите. Могу сказать, что оборонительный план на игру мы выполнили на 100%", – прокомментировал результат матча главный тренер тбилисского "Локомотива" Георгий Чиабришвили.

Ранее тбилисский "Локомотив" провел еще два тест-матча с российскими клубами на сборах в Испании – с "Ростовом" (1:4) и "Краснодаром" (2:3).

По итогам минувшего чемпионата Грузии "Локомотив" занял четвертое место и не примет участия в квалификации еврокубков нынешнего сезона.

Чемпионат Грузии сезона 2021 года стартует 27 февраля.