Назван состав сборной Грузии по баскетболу на отборочные матчи Евробаскета

Сборная Грузии одержала победы во всех четырех квалификационных матчах Евробаскета-2022 и единолично возглавляет группу "Е"

ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по баскетболу определился с составом команды на два заключительных отборочных матча Евробаскета-2022, которые пройдут 19 и 21 февраля в Тбилиси.

По разным причинам сборной Грузии не смогут помочь несколько ключевых игроков. Капитан команды Торнике Шенгелия, играющий за московский ЦСКА, восстанавливается после травмы, а выступающие в США Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили не смогли прилететь.

В связи с этим главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос вызвал в команду одного дебютанта – Георгия Твалабеишвили, а также Каху Чинчарадзе, который последний раз выступал за национальную команду пять лет назад.

Состав сборной Грузии:

Георгий Шермадини ("Тенерифе", Испания), Дуда Санадзе ("Борац", Сербия), Бека Бурджанадзе ("Гран Канариа", Испания), Коннер Френкамп ("Мурсия", Испания), Тед Макфадден ("Бургос" Испания), Михаил Беришвили ("Аль-Шамаль", Катар), Лука Закрадзе и Саба Лобжанидзе (оба ТСУ, Тбилиси), Гиви Бакрадзе ("Вера", Грузия), Мераб Боколишвили и Георгий Твалабеишвили (оба "Рустави", Грузия), Александр Певадзе ("Цхум-Абхазия", Грузия), Бека Бекаури ("Батуми", Грузия), Георгий Корсантия ("Каен", Франция), Илья Лондаридзе ("Кутаиси", Грузия), Каха Чинчарадзе ("Олимп", Грузия).

Стоит отметить появление в составе сборной Грузии еще одного натурализованного американского баскетболиста – Коннера Френкампа. Скорее всего, окончательный выбор между Френкампом и Макфадденом главный тренер грузинской команды сделает непосредственно перед чемпионатом Европы.

Что касается предстоящих отборочных матчей в группе "Е", то 19 февраля сборная Грузии сыграет с Сербией, а 21 с Финляндией.

Сборная Грузии одержала победы во всех четырех квалификационных матчах Евробаскета-2022 и единолично возглавляет группу "Е". При этом от результатов отборочной кампании наша команда не зависит, так как является одной из стран-хозяек чемпионата Европы и право участия в континентальном первенстве получила автоматически.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.