Тренер из "Баварии" возглавил сборную Грузии по футболу

Дебют Саньоля на посту главного тренера сборной Грузии состоится 25 марта, в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Французский специалист Вилли Саньоль назначен на пост нового главного тренера сборной Грузии по футболу, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии (ФФГ).

Решение о назначении Саньоля главным тренером было принято на заседании исполкома ФФГ.

Контракт с 43-летним французским тренером подписан на два года с возможной пролонгацией на такой же срок. Дебют Саньоля на посту главного тренера сборной Грузии состоится 25 марта, в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции.

"Для меня привилегия стать новым главным тренером сборной Грузии. Переговоры с ФФГ и потенциал игроков национальной сборной убедили меня в том, что новая работа станет для меня отличным вызовом. Я уверен, что с трудолюбием, дисциплиной и желанием игроков мы сможем написать новую главу в истории грузинского футбола", - приводит слова Саньоля ФФГ.

С ноября прошлого года сборная Грузии была без главного тренера, после того как ее покинул словацкий специалист Владимир Вайсс, возглавлявший команду с марта 2016 года.

Профессиональную карьеру в качестве игрока Саньоль начал во Франции, выступая за "Сент-Этьен" (1995-1997). Следующим этапом для правого защитника стал "Монако" (1997-2000), откуда он перешел в мюнхенскую "Баварию" (2000-2009), где и завершил карьеру футболиста.

В составе сборной Франции Саньоль стал вице-чемпионом мира (2006) и дважды обладателем Кубка конфедераций (2001, 2003).

Что касается тренерской работы, то Саньоль один сезон возглавлял молодежную сборную Франции (U-21), после чего два сезона проработал с "Бордо" (2014-2016). С 2017 года французский специалист работал в тренерском штабе "Баварии".

В отборочном цикле ЧМ-2022 сборная Грузии сыграет в группе "В" с командами Испании, Швеции, Греции и Косово.