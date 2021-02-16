Президент ФФГ Леван Кобиашвили: "мы с надеждой смотрим в будущее"

Контракт с Саньолем рассчитан на два года с возможным продлением соглашения на такой же срок. Это решение будет зависеть от выполнения французским специалистом поставленных задач

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили считает, что назначение Вилли Саньоля на пост нового главного тренера национальной сборной выгодно для обеих сторон.

"Саньоль был очень успешным футболистом, да и на тренерском поприще успел себя зарекомендовать. Он работал в "Баварии" вместе с Анчелотти и приобрел большой опыт. Мы очень рады, что смогли договориться с ним. Сам специалист считает, что для него это назначение – большой шаг вперед. Мы с большой надеждой смотрим на наше сотрудничество", – сказал Кобиашвили.

Контракт с Саньолем рассчитан на два года с возможным продлением соглашения на такой же срок. Данное решение будет зависеть от выполнения французским специалистом поставленных задач.

"Наша программа минимум – занять третье место в отборочной группе чемпионата мира 2022 года. Это вполне достижимая цель. Помимо этого мы будем бороться за победу в дивизионе "С" нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Если задача будет выполнена, то стороны продлят соглашение", – отметил Кобиашвили.

По словам президента ФФГ Саньоль прибудет в Грузию уже 21 февраля, чтобы посетить первую официальную игру сезона – матч за Суперкубок Грузии между "Динамо" Тбилиси и "Гагра". Как отметил Кобиашвили, Саньоль хочет больше времени проводить в Грузии, чтобы оценить футболистов, выступающих в Национальном чемпионате.

В аналогичном ключе высказался и вице-президент ФФГ – Александр Иашвили.

"Было нелегко найти нового главного тренера, который бы отвечал необходимым критериям. Рад, что этот процесс завершился для нас благополучно. Саньоль был очень успешным игроком и, думаю, для наших футболистов это немаловажный фактор. У Саньоля менталитет победителя – это важно. К тому же, его футбольная философия и стиль игры близки нашему футболу. Он молодой и амбициозный тренер – ему есть что доказывать", – отметил Иашвили.

На посту главного тренера сборной Грузии Саньоль сменил Владимира Вайсса. Словацкий специалист покинул команду в ноябре прошлого года, проработав с ней почти пять лет.

Дебют Саньоля на посту главного тренера сборной Грузии состоится 25 марта, в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции. Помимо скандинавской дружины соперниками нашей команды в группе "В" будут Испания, Греция и Косово.

Профессиональную карьеру в качестве игрока Саньоль начал во Франции, выступая за "Сент-Этьен" (1995-1997). Следующим этапом для правого защитника стал "Монако" (1997-2000), откуда он перешел в мюнхенскую "Баварию" (2000-2009), где и завершил карьеру футболиста.

В составе сборной Франции Саньоль стал вице-чемпионом мира (2006) и дважды обладателем Кубка конфедераций (2001, 2003).

Что касается тренерской работы, то Саньоль один сезон возглавлял молодежную сборную Франции (U-21), после чего два сезона проработал с "Бордо" (2014-2016). В 2017 году Саньоль вошел в тренерский штаб "Баварии", где стал ассистентом Карло Анчелотти. Правда, пробыл там недолго и покинул клуб осенью того же года после увольнения итальянца со своего поста.