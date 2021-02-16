Из США в Южную Корею: грузинский полузащитник продолжит карьеру в Азии

С декабря прошлого года Казаишвили находился в статусе свободного агента, после того как покинул клуб MLS "Сан-Хосе Эртквейкс"

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Вако Казаишвили достиг соглашения с южнокорейским клубом "Ульсан Хёндэ" (или просто "Ульсан"), говорится в сообщении команды.

По сообщению южнокорейских СМИ, после прохождения медосмотра и подписания контракта Казаишвили некоторое время проведет в карантине, после чего будет представлен болельщикам клуба.

Детали соглашения между футболистом и "Ульсан Хёндэ" пока неизвестны.

С декабря прошлого года Казаишвили находился в статусе свободного агента, после того как покинул клуб MLS "Сан-Хосе Эртквейкс", за который выступал с лета 2017 года. В составе калифорнийской команды грузинский полузащитник провел 99 матчей, забил 30 голов и отдал 15 результативных передач.

Что касается "Ульсана", то клуб является действующим победителем азиатской Лиги чемпионов. По итогам прошлого сезона команда заняла второе место в национальном первенстве. Стоит также отметить, что главный тренер "Ульсана" Хон Мён Бо – известный в прошлом футболист, сыгравший на четырех чемпионатах мира.

photo: Georgian Football Federation Матч сборных Грузии и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА - Вако Казаишвили в атаке

Чемпионат Южной Кореи стартует 27 февраля, а первым соперником "Ульсана" станет "Канвон".

Казаишвили начал свою профессиональную карьеру в тбилисском "Сабуртало" (2010). Через год атакующий полузащитник перешел в нидерландский "Витесс", в котором играл до 2016 года. Один сезон Казаишвили провел в варшавской "Легии", после чего отправился за океан.

В составе сборной Грузии Казаишвили провел 53 матча, в которых забил 11 голов и отметился пятью результативными передачами.