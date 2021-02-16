Сборная Грузии по водному поло обыграла Канаду на турнире в Роттердаме

Для сборной Грузии победа над канадцами стала первой на турнире и позволила подняться на третье место в группе "А"

ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло обыграла команду Канады 14:11 в матче олимпийского квалификационного турнира, который в эти дни проходит в нидерландском Роттердаме.

Исход противостояния решился в первой половине встречи, в которой грузинские ватерполисты по всем показателям превзошли соперника. Первую четверть подопечные Деяна Станоевича выиграли со счетом 3:1, а во втором игровом отрезке 3:2. Две заключительные десятиминутки завершились с одинаковым счетом 4:4.

Самым результативным игроком в составе грузинской команды стал Марко Элача, на счету которого четыре гола. Еще три ватерполиста нашей сборной отметились двумя забитыми голами: Марко Элез, Фабио Баральди и Борис Вапенски.

Для сборной Грузии победа над канадцами стала первой на турнире и позволила подняться на третье место в группе "А". В стартовой игре подопечные Станоевича в драматичном матче уступили Греции 10:11.

17 февраля сборная Грузии сыграет с Бразилией, которая на данный момент занимает последнее место в группе, а 18 числа с Черногорией. В случае, если грузинские ватерполисты обыграют Бразилию, они гарантируют себе место в плей-офф турнира.

В группе "А" должна была выступать и сборная Турции. Однако некоторые игроки не прошли тест на коронавирус, и команда была вынуждена сняться с турнира.

В олимпийском квалификационном турнире принимают участие 12 сборных, разбитых на две группы. В ¼ финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где борьба продолжится по олимпийской системе – проигравший выбывает. Путевку на ОИ в Токио получат три лучшие сборные.

Мужская сборная Грузии впервые в своей истории примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Это стало возможным благодаря тому, что на последнем чемпионате Европы сборная Грузии заняла 10 место.