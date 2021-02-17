"Севилья" - "Боруссия" Дортмунд: прогноз на 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Если бы не пандемия COVID-19 и матч между "Севильей" и "Боруссией" проходил на заполненном "Рамон Санчес Писхуане", я бы не задумываясь предложил бы сыграть чистую победу испанцев. А вот при пустых трибунах у немецкого клуба могут появиться иллюзии на благополучный исход матча. Но слишком уж минимальные.

На данный момент, как мне кажется, "Севилья" показывает один из лучших футболов в Европе. Подопечные Лопетеги одержали девять (!) подряд побед в двух турнирах – пять в чемпионате Испании и четыре в Кубке страны. И что самое главное – в этих девяти играх клуб из Андалусии пропустил всего один (!) гол. Отметился скромный "Алавес", проигравший 1:2. Всего же в XXII турах Примеры "Севилья" пропустила 16 мячей и качеству обороны уступает только лидирующему "Атлетико" (13).

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Футбол. Лига Европы. Матч "Краснодар" - "Боруссия" (Дортмунд)

Дортмундская "Боруссия" такими показателями похвастаться не может. Оборона "шмелей" трещит по швам, о чем свидетельствует статистика. Подопечные Эдина Терзича пропускали в каждом из семи последних матчей Бундеслиги. Всего за это время в воротах "Боруссии" побывало 13 мячей. Не спасает положение и линия атаки – "шмели" традиционно много забивают, но для победы этого не всегда оказывается достаточно. "Боруссия" не может победить уже в трех матчах подряд, забив при этом пять голов.

Есть у гостей и большие проблемы с составом. Так в Испании из-за травм не сыграют Бюрки, Витцель, Загаду, Менье и Шмельцер. Основа же "Севильи" получила отдых в последнем матче чемпионата против "Уэски" (1:0). Так что хозяева будут и выглядеть посвежее.

В предстоящей игре я считаю "Севилью" фаворитом, но ставить на чистую победу хозяев все же не стану. У "Борусси" есть секретное оружие в виде связки Холанда и Санчо. На свой хлеб ребята зарабатывают честно. Думаю, что и на "Рамон Санчес Писхуане" они сумеют забить – любой серии, даже такой, как у "Севильи", рано или поздно приходит конец. Правда, это не означает, что хозяева проиграют.

Ставка: "Севилья" не проиграет и обе команды забьют за 2,15.