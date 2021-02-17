Грузинский легкоатлет победил на турнире в Турции – видео триумфального забега

Грузинский спортсмен преодолел дистанцию за 47,26 секунды и установил рекорд Грузии для закрытых помещений

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Грузинский легкоатлет Миндиа Энделадзе стал победителем в соревнованиях в беге на 400 метров на международном турнире в Стамбуле.

Энделадзе преодолел дистанцию за 47,26 секунды и установил рекорд Грузии для закрытых помещений.

Благодаря победе в Стамбуле Энделадзе получил право участия в чемпионате Европы, который пройдет с 4 по 8 марта в польском городе Торунь.

"Я очень доволен. Я ожидал от Миндиа такого результата, потому что он показывал отличное время и на прошлых турнирах. К тому же он сумел побить рекорд Грузии", – прокомментировал победу Энделадзе главный тренер сборной Грузии Зигмунд Зильберштейн.

В стамбульском турнире приняли участие легкоатлеты из 30 стран. Энделадзе был единственным представителем Грузии.