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Бег с препятствиями на Олимпиаде в Москве

Грузинский легкоатлет победил на турнире в Турции – видео триумфального забега

© photo: Sputnik / Сергей Гунеев
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (171)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210217/250911777/Gruzinskiy-legkoatlet-pobedil-na-turnire-v-Turtsii---video-triumfalnogo-zabega.html

Грузинский спортсмен преодолел дистанцию за 47,26 секунды и установил рекорд Грузии для закрытых помещений

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Грузинский легкоатлет Миндиа Энделадзе стал победителем в соревнованиях в беге на 400 метров на международном турнире в Стамбуле.

Энделадзе преодолел дистанцию за 47,26 секунды и установил рекорд Грузии для закрытых помещений.

Благодаря победе в Стамбуле Энделадзе получил право участия в чемпионате Европы, который пройдет с 4 по 8 марта в польском городе Торунь.

"Я очень доволен. Я ожидал от Миндиа такого результата, потому что он показывал отличное время и на прошлых турнирах. К тому же он сумел побить рекорд Грузии", – прокомментировал победу Энделадзе главный тренер сборной Грузии Зигмунд Зильберштейн.

В стамбульском турнире приняли участие легкоатлеты из 30 стран. Энделадзе был единственным представителем Грузии.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (171)


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