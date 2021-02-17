Дубль футболиста сборной Грузии принес победу кипрскому "Анортосису"

Окриашвили вернулся на поле чуть меньше трех недель назад и с тех пор впервые вышел в стартовом составе "Анортосиса"

ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии Торнике Окриашвили отметился дублем в матче чемпионата Кипра и помог "Анортосису" одержать победу над "Эносисом" 2:1.

Окриашвили вывел "Анортосис" вперед на 28 минуте, четко реализовав пенальти. Под занавес первого тайма хозяева сумели сравнять счет. Но последнее слово все же осталось за грузинским полузащитником. На 58 минуте Окриашвили вновь отличился и установил окончательный счет матча.

Стоит отметить, что Окриашвили вернулся на поле чуть меньше трех недель назад и с тех пор впервые вышел в стартовом составе "Анортосиса". Полузащитник получил травму 12 ноября прошлого года в финале Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии (0:1). С тех пор футболист восстанавливался от повреждения и вышел на поле только 1 февраля. В матче против "Кармиотисса" (0:0) Окриашвили вышел на замену на 80 минуте.

"Я рад, что Окриашвили больше не беспокоит травма. Он вернулся на поле в нужное время", – прокомментировал возвращение полузащитника главный тренер "Анортосиса" Темур Кецбая.

Окриашвили выступает за "Анортосис" с июля 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 11 матчей в чемпионате Кипра, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Что касается "Анортосиса", то после XXV сыгранных туров в чемпионате страны, клуб из Фамагусты набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Омонии" составляет пять баллов.