"Мало опыта" – спортивные эксперты о новом тренере сборной Грузии по футболу Вилли Саньоле

Пост наставника сборной Грузии был вакантным с ноября прошлого года, после того как его покинул словацкий специалист Владимир Вайсс, возглавлявший национальную команду без малого пять лет

Сборная Грузии по футболу, наконец, обрела нового главного тренера. Федерация футбола Грузии (ФФГ) договорилась с Вилли Саньолем. Срок соглашения с 43-летним французским специалистом рассчитан на два года с возможным продлением контракта на такой же период.

Sputnik Грузия пообщался с экспертами и спортивными журналистами, чтобы узнать их мнение о новом рулевом сборной Грузии.

Сандро Цнобиладзе, футбольный комментатор и спортивный журналист.

"Саньоля назначили на должность главного тренера сборной Грузии всего за 38 дней до первого официального матча команды – 25 марта мы сыграем в отборе ЧМ-2022 со Швецией. Этого времени элементарно недостаточно, чтобы как следует ознакомиться с игроками команды. Не будет ни одной товарищеской игры, и Саньоль вживую увидит футболистов только на сборах перед отборочными матчами. Да, он собирается посетить матч за Суперкубок Грузии, который состоится 21 февраля между "Динамо" Тбилиси и "Гагра", чтобы посмотреть на игроков национального чемпионата, но этого явно недостаточно", – сказал Цнобиладзе.

photo: JAKO FM / FB Спортивный журналист, футбольный комментатор Сандро Цнобиладзе

Также журналист считает, что много вопросов есть по тренерской квалификации Саньоля:

"Мы все знаем, что Саньоль был отличным футболистом – играл за сборную Франции и мюнхенскую "Баварию". Но его достижения как игрока меня не интересуют. По тренерской же деятельности есть определенные вопросы. Он неплохо отработал один сезон с молодежной сборной Франции, после чего ушел в "Бордо". В первый год работы он вывел клуб на шестое место в чемпионате, а второй год оказался провальным, и сезон он не доработал. После этого были несколько месяцев в качестве ассистента Карло Анчелотти в "Баварии". Опыт, конечно, отличный, но слишком уж небольшой. Лично меня настораживает тот факт, что с 2017 года Саньоль нигде не работал тренером. И это при той текучке наставников, которая существует в европейском футболе. Пусть даже не в европейском. Так что есть определенные вопросы, на которые хотелось бы получить ответы", – высказал свое мнение Цнобиладзе.

© Sputnik / Alex Shlamov Сборная Грузии по футболу перед началом матча с командой Македонии

После назначения Саньоля президент ФФГ Леван Кобиашвили обрисовал задачи, которые ставятся перед французским специалистом. Их две: занять третье место в отборочной группе ЧМ-2022 (помимо Грузии в группе "В" играют Испания, Швеция, Греция и Косово) и выиграть дивизион "С" в Лиге наций УЕФА.

Поставленные задачи Саньолю ФФГ прокомментировал Sputnik Грузия спортивный журналист Валерий Капанадзе.

"Здесь стоит обратить внимание на контракт по системе 2+2. Первые два года включают в себя и отборочный цикл, и матчи Лиги наций УЕФА. О перспективах сборной Грузии занять третье место в группе будет понятно уже после мартовских игр. В период с 25 по 31 марта нам предстоит сыграть сразу три отборочных матча – со Швецией, Испанией и Грецией. После этого практически все будет понятно. Скорее всего, отбор на ЧМ-2022 будет рассматриваться исключительно в качестве подготовки сборной к Лиге наций УЕФА. Не верится, что если Грузия не займет в группе "В" третье место, то контракт с Саньолем сразу же расторгнут. Другое дело – Лига наций УЕФА. Если там все сложится удачно, то можно будет говорить и о продлении соглашения. Так что у француза есть два года для того, чтобы построить новую команду", – сказал журналист.

© photo: AFP 2020 / GERARD JULIEN Тренер Владимир Вайсс

Вилли Саньоль стал шестым иностранным тренером, который будет работать со сборной Грузии. До него этот пост занимали Иво Шушак (Хорватия), Ален Жирес (Франция), Клаус Топмеллер (Германия), Эктор Купер (Аргентина) и Владимир Вайсс (Словакия). Дебют Саньоля на посту главного тренера сборной Грузии состоится 25 марта в отборочном матче ЧМ-2022 против Швеции.