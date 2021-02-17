20:03 17 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0130
  • 100 RUB4.5025
  • USD3.2985
Поиск
Сборная Грузии по баскетболу провела тренировку в полном составе

Сборная Грузии по баскетболу провела тренировку в полном составе

photo: Georgian Basketball National Federation
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского баскетбола (100)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250918802.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210217/250918833/Sbornaya-Gruzii-po-basketbolu-provela-trenirovku-v-polnom-sostave.html

По разным причинам сборной Грузии не смогут помочь несколько ключевых игроков: капитан команды Торнике Шенгелия, а также выступающие в США Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу провела тренировку в полном составе в преддверии отборочных матчей Евробаскета-2022 против Сербии и Финляндии, которые состоятся 19 и 21 февраля соответственно.

Главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос провел ряд комплексных упражнений, после чего основной акцент был сделан на комбинациях. Сначала баскетболисты отрабатывали тактические схемы в игре на одно кольцо, а потом перешли к классическому варианту на два кольца.

В тренировке полноценное участие принял Георгий Шермадини, который позже остальных присоединился к сборной.

"Мы наконец собрались полным составом и провели полноценную тренировку. Много внимания уделяли тактическим приемам. Все ребята находятся в оптимальной форме, и это самое главное", - сказал пресс-службе федерации баскетбола Грузии один из игроков сборной – Дуда Санадзе.

Стоит отметить, что по разным причинам сборной Грузии не смогут помочь несколько ключевых игроков. Капитан команды Торнике Шенгелия, играющий за московский ЦСКА, восстанавливается после травмы, а выступающие в США Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили не смогли прилететь.

Матч между сборными Грузии и Германии по баскетболу
© Sputnik / STRINGER
Назван состав сборной Грузии по баскетболу на отборочные матчи Евробаскета

В отборочном цикле чемпионата Европы 2022 года сборная Грузии одержала победы во всех четырех матчах и является единоличным лидером группы "Е". При этом от результатов отборочной кампании наша команда не зависит, так как является одной из стран-хозяек Евробаскета и право участия в континентальном первенстве получила автоматически.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (100)
Теги:
спорт, Грузия, баскетбол


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Всем надеть маски: учеба в школах Грузии и коронавирус – фото
Рикотский перевал в снегу, трейлеры в очереди - видео
Рикотский перевал в Грузии в снегу, трейлеры в очереди - видео
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться