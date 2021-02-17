По разным причинам сборной Грузии не смогут помочь несколько ключевых игроков: капитан команды Торнике Шенгелия, а также выступающие в США Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу провела тренировку в полном составе в преддверии отборочных матчей Евробаскета-2022 против Сербии и Финляндии, которые состоятся 19 и 21 февраля соответственно.

Главный тренер сборной Грузии Ильяс Зурос провел ряд комплексных упражнений, после чего основной акцент был сделан на комбинациях. Сначала баскетболисты отрабатывали тактические схемы в игре на одно кольцо, а потом перешли к классическому варианту на два кольца.

В тренировке полноценное участие принял Георгий Шермадини, который позже остальных присоединился к сборной.

"Мы наконец собрались полным составом и провели полноценную тренировку. Много внимания уделяли тактическим приемам. Все ребята находятся в оптимальной форме, и это самое главное", - сказал пресс-службе федерации баскетбола Грузии один из игроков сборной – Дуда Санадзе.

Стоит отметить, что по разным причинам сборной Грузии не смогут помочь несколько ключевых игроков. Капитан команды Торнике Шенгелия, играющий за московский ЦСКА, восстанавливается после травмы, а выступающие в США Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили не смогли прилететь.

В отборочном цикле чемпионата Европы 2022 года сборная Грузии одержала победы во всех четырех матчах и является единоличным лидером группы "Е". При этом от результатов отборочной кампании наша команда не зависит, так как является одной из стран-хозяек Евробаскета и право участия в континентальном первенстве получила автоматически.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.