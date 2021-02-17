"Брага" – "Рома": прогноз на матч плей-офф Лиги Европы УЕФА

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между португальской "Брагой" и итальянской "Ромой" букмекеры отдают явное преимущество римскому клубу. Даже несмотря на гостевой статус матча. Как мне кажется, хозяев явно недооценивают.

После XIX сыгранных туров в чемпионате Португалии "Брага" занимает третье место. При этом "оружейники" не проигрывают уже в семи матчах подряд – пять побед и две ничьи. Что отличает подопечных Карлуша Карвальяля в нынешнем сезоне, так это то, что они играют с открытым забралом против любого соперника – будь то "Порту" или условный "Фаренсе". Думаю, не испугается "Брага" и более титулованной и опытной "Ромы".

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Футбол. Лига Европы. Матч "Спартак" - "Брага"

Что касается римского клуба, то в "Серии А" "волки" тоже идут на третьем месте. Правда, отставание от "Интера" и "Милана" достаточно ощутимое. В девяти последних матчах чемпионата "Рома" одержала шесть побед при двух поражениях и одной ничьей. При этом стоит отметить, что сохранить свои ворота на замке столичный клуб сумел только однажды – в последнем туре против "Удинезе" (3:0).

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Футбол. Лига чемпионов. Матч "Рома" - ЦСКА

Мне кажется, что "Рома" пропустит и в предстоящей игре – уж слишком много проблем в обороне итальянцев. Более того, я думаю, что "Браге" вполне по силам не проиграть. Скромный по европейским меркам клуб очень уверенно играет на своем поле. "Брага" не проигрывает дома с сентября прошлого года – 16 матчей подряд (13 побед и три ничьи). Как минимум на ничью хозяева могут рассчитывать.

Ставка: "Брага" не проиграет за 1,79.