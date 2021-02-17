Грузинские ватерполисты вышли в плей-офф олимпийского квалификационного турнира

После этой победы сборная Грузии гарантировала себе в группе место не ниже четвертого, а в плей-офф турнира выходят по четыре лучшие команды из каждой группы

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло обыграла Бразилию со счетом 12:8 и гарантировала себе участие в плей-офф олимпийского квалификационного турнира, который в эти дни проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Еще перед матчем грузинская сборная считалась фаворитом противостояния. Свой статус подопечные Деяна Станоевича подтвердили еще в первой половине игры, выиграв ее 6:2 (обе стартовые четверти завершились с одинаковым счетом 3:1).

Имея преимущество в четыре мяча, грузинские ватерполисты немного расслабились после перерыва, но все же выиграли третью десятиминутку (2:1). Достойное сопротивление Бразилия оказала лишь в заключительном игровом отрезке, выиграв его 5:4.

Сразу два игрока сборной Грузии отметились тремя забитыми мячами. Это Ника Шушиашвили и Марко Элача.

После этой победы сборная Грузии гарантировала себе в группе место не ниже четвертого. В плей-офф турнира выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

В заключительный игровой день группового этапа сборная Грузии встретится с лидером группы – Черногорией. Встреча начнется в 16:00 по тбилисскому времени.

В олимпийском квалификационном турнире принимают участие 12 сборных, разбитых на две группы. В ¼ финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где борьба продолжится по олимпийской системе – проигравший выбывает. Путевку на ОИ в Токио получат три лучшие сборные.

Мужская сборная Грузии впервые в своей истории примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Это стало возможным благодаря тому, что на последнем чемпионате Европы сборная Грузии заняла 10 место.