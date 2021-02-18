"Гранада" - "Наполи": прогноз на матч плей-офф Лиги Европы УЕФА

Одно из самых интересных противостояний 1/16 финала Лиги Европы УЕФА – это матч между испанской "Гранадой" и итальянским "Наполи". Грузинские болельщики хорошо помнят "Гранаду", которая выбила из розыгрыша тбилисский "Локомотив".

"Гранада" впервые в своей истории играет в еврокубках и сразу же такой успех – выход в плей-офф Лиги Европы. Это я к тому, что подопечным Диего Мартинеса совершенно нечего бояться. Даже в случае поражения на этой стадии никто не осмелится кинуть камень в их огород.

© AP Photo Футбольный матч Кубка Испании между ФК Гранада и ФК Барселона

Другое дело, что сейчас у "Гранады" не самая лучшая полоса – всего три победы в десяти последних матчах во всех турнирах (при четырех поражениях и трех ничьих). При этом "насриды" не сумели отличиться только в двух матчах – против "Барселоны" (0:4) и "Сельты" (0:0). В остальных случаях "Гранада" действовала очень удачно в передней линии.

Что касается "Наполи", то в стане итальянцев наблюдается определенная нервозность. Руководство клуба не очень довольно работой Гаттузо, и кресло под 43-летним главным тренером раскачивается вовсю. Если бы не победа над "Ювентусом" 1:0 в последнем туре чемпионата Италии, с уверенностью можно сказать, что на матч с "Гранадой" команду выводил бы другой наставник.

Перед "Наполи" стоит непростая дилемма – чем пожертвовать: Лигой Европы или "Серией А". Речь, естественно, не идет о чемпионстве, лишь о попадании в зону Лигу чемпионов УЕФА следующего сезона. С теми кадровыми проблемами, которые есть у неаполитанцев (Лосано, Мертенс, Хисай, Кулибали – все травмированы), на два фронта команду просто не хватит. Да еще история с Гаттузо.

Исходя из всего вышесказанного, я воздержусь от прогноза на исход матча. Весы могут качнуться как в одну сторону, так и в другую. При этом соперники вряд ли будут играть строго от обороны, но и безумства в атаке мы тоже не увидим. Два или три забитых гола – вот оптимальный вариант для предстоящей игры.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,0.