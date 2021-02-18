Сборная Грузии по водному поло играла достойно, но уступила Черногории

По итогам группового этапа сборная Грузии заняла третье место в группе "А" и вышла в четвертьфинал турнира

ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло уступила команде Черногории 9:11 в заключительном матче групповой стадии олимпийского квалификационного турнира, проходящего в эти дни в нидерландском Роттердаме.

Стоит отметить, что грузинская команда на равных сражалась с более именитым соперником и уступила только во второй четверти – 1:3. Три остальных игровых отрезка завершились вничью (3:3, 1:1, 4:4).

В составе сборной Грузии по два мяча на свой счет записали Георгий Маграквелидзе и Борис Вапенски.

По итогам группового этапа сборная Грузии заняла третье место в группе "А" и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится со второй командой из группы "В". Соперник грузинской сборной определится после матчей между Россией и Нидерландами, а также Хорватией и Германии.

В олимпийском квалификационном турнире принимают участие 12 сборных, разбитых на две группы. В ¼ финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где борьба продолжится по олимпийской системе – проигравший выбывает. Путевку на ОИ в Токио получат три лучшие сборные.

Мужская сборная Грузии впервые в своей истории примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Это стало возможным благодаря тому, что на последнем чемпионате Европы сборная Грузии заняла 10 место.