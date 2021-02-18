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Дзюдоистка Этери Липартелиани

Грузинские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на турнире в Израиле

photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (173)
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Sputnik Грузия
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В первый день "Большого шлема" на татами вышли еще четыре представителя сборной Грузии, но все они завершили выступление на ранней стадии

ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали серебряную и бронзовую медали в первый день турнира из серии "Большой шлем", стартовавшем в Тель-Авиве (Израиль).

У мужчин в весовой категории до 60 кг вице-чемпионом турнира стал Темур Нозадзе. В финале грузинский дзюдоист уступил Давуду Маммадсой из Азербайджана.

Дзюдоист Варлам Липартелиани (Грузия), завоевавший золотую медаль
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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Бронзу грузинской команде принесла Этери Липартелиани. В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 57 кг наша спортсменка взяла верх над Юлией Ковальчук из Польши.

В первый день "Большого шлема" на татами вышли еще четыре представителя сборной Грузии, но все они завершили выступление на ранней стадии. Георгий Базандаришвили и Баграт Ниниашвили (оба -66 кг) выбыли во втором раунде, а Мариам Джанашвили и Татьяна Левицка-Шуквани (обе -52 кг) оступились в первом же круге.

Во второй день турнира Грузию представят четыре дзюдоиста: Лаша Шавдатуашвили и Нугзар Таталашвили (оба -73 кг), Владимир Ахалкаци и Лука Майсурадзе (оба -81 кг).

В общей сложности сборная Грузии на турнире в Израиле представлена 18 дзюдоистами – 13 мужчин и пять женщин.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (173)
Теги:
Федерация дзюдо Грузии, Грузия


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