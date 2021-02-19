"Црвена Звезда" - "Зенит": прогноз на матч Евролиги по баскетболу

Еще совсем недавно питерский "Зенит" находился в верхней части турнирной таблицы Евролиги и выход в плей-офф турнира казался делом решенным. Однако четыре поражения в шести последних матчах отбросили команду Хавьера Паскуаля на восьмою строчку и место в заветной восьмерке оказалось под угрозой.

Несмотря на то, что "Зенит" по-прежнему остается клубом с самой мощной защитой в Евролиге, в трех последних играх оборона российской команды трещит по швам – меньше 82 очков "Зенит" не пропускал.

Что касается "Црвена Звезды", то на данный момент сербский клуб занимает предпоследнее место в таблице регулярного чемпионата Евролиги и его шансы на выход в плей-офф турнира минимальны. Белградский клуб проиграл пять из последних шести матчей в Евролиге. Однако на выходных команда выиграла "Кубок Корача" и должна быть в приподнятом настроении.

Не приходится сомневаться в том, что в предстоящем матче "Зенит" будет играть с большей мотивацией – выход в плей-офф Евролиги достаточно сильный стимул. Кстати, в первом круге питерский клуб вчистую переиграл "Црвену Звезду" у себя дома – 98:69. И все же на исход противостояния я бы не рискнул ставить. Не до конца понятно – вышел российский клуб из пике или кризис продолжается. К тому же у хозяев будет желание поквитаться за разгром в первой игре. Поэтому, учитывая определенные проблемы гостей в обороне, предположу, что сербы наберут как минимум 72 очка.

Ставка: "Црвена Звезда" наберет минимум 72 очка за 1,8.