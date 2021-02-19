Ильяс Зурос: мы дадим шанс молодым баскетболистам

Отборочный матч Евробаскета-2022 между сборными Грузии и Сербии состоится в Тбилиси 19 февраля в 19:00. Из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, матч пройдет без зрителей

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос собирается предоставить шанс молодым игрокам в отборочных матчах Евробаскета-2022 против Сербии и Финляндии. Об этом греческий специалист сказал на предматчевой пресс-конференции.

"В ближайших двух матчах мы должны продемонстрировать боеспособность команды, показать нашу игру и предоставить шанс молодым баскетболистам. Грузия – одна из стран-хозяек чемпионата Европы и нет никакой разницы, какое место мы займем в отборочном цикле. Это дает нам возможность в двух оставшихся матчах найти таких игроков, которые еще больше усилят нашу сборную", – сказал Зурос.

Отдельно Зурос отметил новобранца команды, натурализованного американца Коннора Френкампа:

"Френкамп заменит Теда Макфадена, который в последнее время был очень загружен. Он провел много матчей в чемпионате Испании и Кубке страны. Именно этим обусловлена его замена. Плохо то, что у Френкампа было всего несколько тренировок, чтобы сыграться с новыми партнерами".

В свою очередь главный тренер сборной Сербии Игор Кокошков, который, кстати, работал со сборной Грузии до Зуроса, нацелен исключительно на победу в предстоящей игре.

"Мы приехали в Грузию за победой. Сначала мы сыграем с хозяевами, а потом со Швейцарией. Оба соперника нам хорошо знакомы. Наша главная проблема – постоянная ротация состава. Из-за существующих ограничений команде не всегда могут помочь игроки, выступающие в НБА и Евролиге. Я это говорю не как оправдание, а как реальность. Но уверяю вас, на нашей мотивации победить, это никак не скажется", – сказал Кокошков.

photo: Košarkaški savez Srbije / FB Главный тренер сборной Сербии Игор Кокошков

Отборочный матч Евробаскета-2022 между сборными Грузии и Сербии состоится в Тбилиси 19 февраля. Начало встречи в 19:00 по местному времени. Из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, матч пройдет без зрителей.

В отборочном цикле чемпионата Европы 2022 года сборная Грузии одержала победы во всех четырех матчах и является единоличным лидером группы "Е". При этом от результатов отборочной кампании наша команда не зависит, так как является одной из стран-хозяек Евробаскета и право участия в континентальном первенстве получила автоматически.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.