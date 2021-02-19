Футболист молодежной сборной Грузии продолжит карьеру в России

В первом же тест-матче за "Нижний Новгород" против "Дриты" из Косово грузинский форвард отметился дублем

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Форвард молодежной сборной Грузии по футболу (U-21) Бека Кавтарадзе продолжит карьеру в клубе "Нижний Новгород", выступающем в ФНЛ, говорится в сообщении на сайте издания Transfermarkt.

"Бека хорошо проявил себя на предсезонных сборах. Верим в то, что он усилит атакующую линию нашей команды. Считаю – мы успешно провели трансферную кампанию. Если в осенней части чемпионата у нас были проблемы с форвардами, то теперь и здесь большая конкуренция", - сказал изданию генеральный директор ФК "Нижний Новгород" Равиль Измайлов.

Кавтарадзе, который находился в статусе свободного агента, проводит с "Нижним Новгородом" предсезонные сборы в турецком Белеке. Игра грузинского нападающего убедила тренерский штаб клуба закрепить сотрудничество на контрактной основе. Детали соглашения между 21-летним Кавтарадзе и "Нижним Новгородом" неизвестны.

Стоит отметить, что в первом же тест-матче за "Нижний Новгород" против "Дриты" из Косово грузинский форвард отметился дублем.

Прошлый сезон Кавтарадзе провел в составе тбилисского "Сабуртало". В 18 матчах чемпионата Грузии форвард забил семь голов и отметился тремя результативными передачами.

Что касается выступлений за молодежную сборную Грузии, то в ней Кавтарадзе провел 10 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

"Нижний Новгород" - лидер ФНЛ. После XXVI туров второго по силе дивизиона чемпионата России у подопечных Роберта Евдокимова 58 очков и ближайшего преследователя – "Крылья Советов", клуб опережает на три очка.