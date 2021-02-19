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Матч между сборными Грузии и Израиля по баскетболу

Сборная Грузии по баскетболу уступила Сербии в Тбилиси

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Темы:
Новости грузинского баскетбола (102)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210219/250944797/Sbornaya-Gruzii-po-basketbolu-ustupila-Serbii-v-Tbilisi.html

Для сборной Грузии это поражение стало первым в отборочной кампании Евробаскета-2022 при четырех победах

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла в Тбилиси команде Сербии 66:92 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.

Подопечные Ильяса Зуроса уступили сопернику во всех четвертях – 10:13, 21:24, 20:28, 15:27. Самым результативным игроком в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 27 очков, а у хозяев Георгий Шермадини, в активе которого 20 набранных баллов. Стоит также отметить, что Шермадини стал лучшим в матче по подборам – на счету грузинского центрового 8 удачных действий под кольцом.

Сборная Грузии по баскетболу
photo: Georgian Basketball Federation / FB
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Для сборной Грузии это поражение стало первым в отборочной кампании Евробаскета-2022 (при четырех победах), а сербы взяли реванш за проигрыш у себя дома (90:94).

Несмотря на поражение, сборная Грузии сохранила за собой первую строчку в отборочной группе "Е". С турнирной точки зрения для подопечных Ильяса Зуроса эта игра не имела никакого значения. Грузия как одна из стран-хозяек чемпионата Европы автоматически получила право участия в континентальном первенстве. А вот сербы, благодаря этой победе, гарантировали себе путевку на Евробаскет-2022.

Ранее в этой же группе Финляндия обыграла Швейцарию 92:84 и также фактически обеспечила себе участие в чемпионате Европы.

Заключительный матч квалификационной кампании сборная Грузии проведет 21 февраля против Финляндии. В этот же день Сербия сыграет с аутсайдером квартета – Швейцарией. Обе игры пройдут в тбилисском "Дворце спорта".

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (102)
Теги:
Чемпионат Европы по баскетболу, баскетбол, Грузия


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