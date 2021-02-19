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Нугзар Таталашвили

У грузинских дзюдоистов только одна бронза во второй день турнира в Израиле

© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (174)
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Sputnik Грузия
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Во второй день "Большого шлема" на татами вышли еще два представителя сборной Грузии, но оба спортсмена выступили неудачно

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали только одну бронзовую медаль во второй день турнира из серии "Большой шлем", который в эти дни проходит в Тель-Авиве (Израиль).

На третью ступень пьедестала почета в соревнованиях в весовой категории до 73 кг поднялся Нугзар Таталашвили. В поединке за бронзовую медаль грузинский дзюдоист взял верх над Томми Масиасом из Швеции.

В этой же весовой категории еще одну бронзу мог завоевать один из самых опытных дзюдоистов сборной Грузии – Лаша Шавдатуашвили. Однако свой поединок Олимпийский чемпион Лондона (2012) проиграл Тохару Бутбула из Израиля.

Во второй день "Большого шлема" на татами вышли еще два представителя сборной Грузии – Владимир Ахалкаци и Лука Майсурадзе (оба в категории до 81 кг). Оба спортсмена выступили неудачно – Ахалкаци проиграл в первой же схватке, а Майсурадзе во втором раунде.

В заключительный день турнира в Тель-Авиве сборная Грузии будет представлена шестью спортсменами: Бека Гвиниашвили и Лаша Бекаури (оба -90 кг), Онисе Санеблидзе и Илья Суламанидзе (оба -100 кг), Гурам Тушишвили и Гела Заалишвили (оба +100 кг).

На данный момент в активе дзюдоистов сборной Грузии три медали. В первый день турнира вице-чемпионом стал Темур Нозадзе (-60 кг), а Этери Липартелиани (-57 кг) завоевала бронзовую награду.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (174)
Теги:
Гран-При по дзюдо, Грузия


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