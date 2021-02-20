Сборная Грузии по водному поло лишилась шансов сыграть на Олимпиаде

Сборной Грузии предстоит побороться за места с пятого по восьмое, первыми соперниками станут ватерболисты из Нидерландов

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло проиграла Хорватии 6:15 в 1/4 финала олимпийского квалификационного турнира, который проходит в эти дни в Роттердаме (Нидерланды).

Подопечные Деяна Станоевича уступили хорватам во всех четвертях – 2:3, 1:6, 1:2, 2:4. Самым результативным игроком матча стал Лука Букич, забросивший в ворота Ираклия Размадзе четыре мяча. В составе грузинской команды Ника Шушиашвили и Марко Элез забили по два гола.

Поражение в четвертьфинале лишило грузинских ватерполистов шанса сыграть на Олимпийских играх в Токио, так как путевки получат три лучшие сборные турнира.

В первой полуфинальной паре сыграют сборные Хорватии и Черногории, а во второй Греция с победителем пары Россия/Канада.

Что касается сборной Грузии, то теперь ей предстоит побороться за места с пятого по восьмое. Свой путь к малому финалу грузинские ватерполисты начнут матчем против Нидерландов, который состоится 20 февраля.