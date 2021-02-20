Тренер сборной Грузии по баскетболу: сербы победили заслуженно

Матч против Сербии уже история и теперь необходимо настраиваться на заключительную игру отборочного цикла против Финляндии, заявил главный тренер

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос, считает заслуженной победу Сербии (92:66) над своими подопечными в отборочном матче Евробаскета-2022, состоявшемся в Тбилиси.

"Сербы провели матч лучше и победили абсолютно заслуженно. Они были более сконцентрированы и агрессивны, лучше действовали и в нападении, и в обороне. Результат не заставил себя ждать. В сегодняшней игре нам не хватило боеспособности и это мне не понравилось. Я очень люблю и уважаю своих ребят, но сегодня мы не боролись", – прокомментировал поражение Зурос на послематчевой пресс-конференции.

При этом греческий специалист подчеркнул, что матч против Сербии уже история и теперь необходимо настраиваться на заключительную игру отборочного цикла против Финляндии.

"Матч против Сербии не мог понравиться болельщикам сборной Грузии. Они привыкли, что ребята в каждой игре сражаются как львы, но сегодня этого не было. За это мы приносим им свои извинения. Мы сделаем все возможное, чтобы встречу против Финляндии провести значительно лучше", – сказал Зурос.

Для сборной Грузии поражение от Сербии стало первым в отборочной кампании Евробаскета-2022 (при четырех победах), а сербы взяли реванш за проигрыш у себя дома (90:94).

© Sputnik / STRINGER Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу

Несмотря на проигрыш, сборная Грузии сохранила за собой первую строчку в отборочной группе "Е". С турнирной точки зрения для подопечных Ильяса Зуроса эта игра не имела никакого значения. Грузия как одна из стран-хозяек чемпионата Европы автоматически получила право участия в континентальном первенстве. А вот сербы, благодаря этой победе, гарантировали себе путевку на Евробаскет-2022.

© Sputnik / STRINGER Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу

Заключительный матч квалификационной кампании сборная Грузии проведет 21 февраля против Финляндии. В этот же день Сербия сыграет с аутсайдером квартета – Швейцарией. Обе игры пройдут в тбилисском "Дворце спорта".

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.