11:09 20 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос

Тренер сборной Грузии по баскетболу: сербы победили заслуженно

FIBA
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского баскетбола (103)
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210220/250947692/Trener-sbornoy-Gruzii-po-basketbolu-serby-pobedili-zasluzhenno.html

Матч против Сербии уже история и теперь необходимо настраиваться на заключительную игру отборочного цикла против Финляндии, заявил главный тренер

ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос, считает заслуженной победу Сербии (92:66) над своими подопечными в отборочном матче Евробаскета-2022, состоявшемся в Тбилиси.

Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по баскетболу уступила Сербии в Тбилиси

"Сербы провели матч лучше и победили абсолютно заслуженно. Они были более сконцентрированы и агрессивны, лучше действовали и в нападении, и в обороне. Результат не заставил себя ждать. В сегодняшней игре нам не хватило боеспособности и это мне не понравилось. Я очень люблю и уважаю своих ребят, но сегодня мы не боролись", – прокомментировал поражение Зурос на послематчевой пресс-конференции.

При этом греческий специалист подчеркнул, что матч против Сербии уже история и теперь необходимо настраиваться на заключительную игру отборочного цикла против Финляндии.

"Матч против Сербии не мог понравиться болельщикам сборной Грузии. Они привыкли, что ребята в каждой игре сражаются как львы, но сегодня этого не было. За это мы приносим им свои извинения. Мы сделаем все возможное, чтобы встречу против Финляндии провести значительно лучше", – сказал Зурос.

Для сборной Грузии поражение от Сербии стало первым в отборочной кампании Евробаскета-2022 (при четырех победах), а сербы взяли реванш за проигрыш у себя дома (90:94).

Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу
© Sputnik / STRINGER
Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу

Несмотря на проигрыш, сборная Грузии сохранила за собой первую строчку в отборочной группе "Е". С турнирной точки зрения для подопечных Ильяса Зуроса эта игра не имела никакого значения. Грузия как одна из стран-хозяек чемпионата Европы автоматически получила право участия в континентальном первенстве. А вот сербы, благодаря этой победе, гарантировали себе путевку на Евробаскет-2022.

Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу
© Sputnik / STRINGER
Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу

Заключительный матч квалификационной кампании сборная Грузии проведет 21 февраля против Финляндии. В этот же день Сербия сыграет с аутсайдером квартета – Швейцарией. Обе игры пройдут в тбилисском "Дворце спорта".

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (103)
Теги:
Чемпионат Европы по баскетболу, баскетбол, Грузия, Ильяс Зурос


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото
В Батуми прорвало магистральный водопровод и затопило центр города - видео
В Батуми прорвало магистральный водопровод и затопило центр города - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться