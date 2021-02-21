Сборная Грузии по водному поло разгромила канадцев на турнире в Роттердаме

Из 12 команд, принявших участие в олимпийском квалификационном турнире, сборная Грузии заняла седьмое место

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Мужская сборная Грузии по водному поло разгромила команду Канады 18:10 в матче за седьмое место на олимпийском квалификационном турнире в Роттердаме (Нидерланды).

Грузинские ватерполисты первыми пропустили, но, как оказалось позже, это был единственный локальный успех канадцев. Первую четверть подопечные Деяна Станоевича уверенно выиграли 4:2, а исход матча фактически предопределили во втором игровом отрезке, который остался за грузинами 8:3.

После перерыва соперники показали равную игру – третью десятиминутку сборная Грузии выиграла с минимальным преимуществом 3:2, а в заключительном отрезке была зафиксирована ничья 3:3.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Георгий Маграквелидзе, забросивший четыре мяча. По три гола в свой актив записали Ника Шушиашвили и Марко Элача.

Таким образом, из 12 команд, принявших участие в олимпийском квалификационном турнире, сборная Грузии заняла седьмое место, что можно считать очень неплохим результатом.

Что касается трех путевок на Игры в Токио, то их завоевали сборные Хорватии, Черногории и Греции.