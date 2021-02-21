Динамовцы Тбилиси стали обладателями Суперкубка Грузии по футболу

Тбилисское "Динамо" в восьмой раз в своей истории становится обладателем Суперкубка страны по футболу

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. "Динамо" Тбилиси стало обладателем Суперкубка Грузии по футболу, обыграв на столичном стадионе имени Михаила Месхи "Гагра" в серии пенальти.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. "Гагра" вышел вперед уже на 12 минуте после точного удара Георгия Кобуладзе. До перерыва динамовцы имели несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет, но игроков столичного клуба подвела результативность.

Второй тайм действующий чемпион Грузии начал очень активно и новобранец "Динамо" Зоран Марушич уже на 47 минуте сравнял счет. Подопечные Георгия Немсадзе завладели инициативой и сумели выйти вперед в середине тайма – отличился Георгий Габедава.

Однако удержать победный счет "бело-голубые" не смогли. За 12 минут до финального свистка, после розыгрыша углового, Лука Нозадзе сравнял счет.

По регламенту, дополнительного времени в матче за Суперкубок нет – команды сразу приступили к серии послематчевых пенальти. Судьбу трофея решил один незабитый пенальти в исполнении Теймураза Маркоишвили – на линии ворот отлично сыграл Ройн Квасхвадзе.

"Динамо" в восьмой раз в своей истории становится обладателем Суперкубка страны по футболу. Стоит также отметить, что для Немсадзе это первый титул на посту главного тренера столичного клуба.

Чемпионат Грузии по футболу сезона 2021 стартует 27 февраля матчем между "Динамо" Тбилиси и новичком Национальной лиги – "Самгурали" из Цкалтубо.