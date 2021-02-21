Сборная Грузии по баскетболу проиграла Финляндии в Тбилиси

Сборная Грузии еще до начала отборочной кампании автоматически получила право участия в континентальном первенстве, как одна из стран-хозяек турнира

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу проиграла в Тбилиси команде Финляндии 70:78 в заключительном отборочном матче Евробаскета-2022.

С первых минут скандинавы завладели инициативой и выиграли первую четверть с преимуществом в 13 очков (30:17). Второй игровой отрезок также прошел под диктовку финской сборной с той лишь разницей, что результативность не была столь высокой (19:13).

Хозяева проснулись после перерыва и выдали великолепную десятиминутку. Подопечные Ильяса Зуроса отыграли 19 очков и сравняли счет (27:8). Однако, на заключительный отрезок грузинских баскетболистов уже не хватило. Частая потеря мяча и слабая игра в атаке привели к тому, что финны выиграли четверть 21:13, а с ней и матч – 78:70.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии (и в матче) стал Георгий Шермадини, набравший 19 очков. Также на счету центрового 12 подборов и три перехвата. Еще три игрока грузинской команды преодолели барьер в 10 набранных очков – Дуда Санадзе (18), Миша Беришвили (11) и Бека Бурджанадзе (11).

Ранее в этой же отборочной группе "Е" Сербия обыграла Швейцарию 88:81 и заняла первое место в квартете. Сборная Грузии расположилась на второй строчке, а финны на третьей позиции, но также оформили выход на чемпионат Европы 2022 года.

Сборная Грузии еще до начала отборочной кампании автоматически получила право участия в континентальном первенстве, как одна из стран-хозяек турнира.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Германии и Чехии.