00:16 22 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Матч между сборными Грузии и Германии по баскетболу

Сборная Грузии по баскетболу проиграла Финляндии в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости грузинского баскетбола (104)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210221/250959822/Sbornaya-Gruzii-po-basketbolu-proigrala-Finlyandii-v-Tbilisi.html

Сборная Грузии еще до начала отборочной кампании автоматически получила право участия в континентальном первенстве, как одна из стран-хозяек турнира

ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу проиграла в Тбилиси команде Финляндии 70:78 в заключительном отборочном матче Евробаскета-2022.

С первых минут скандинавы завладели инициативой и выиграли первую четверть с преимуществом в 13 очков (30:17). Второй игровой отрезок также прошел под диктовку финской сборной с той лишь разницей, что результативность не была столь высокой (19:13).

Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос
© Sputnik / STRINGER
Тренер сборной Грузии по баскетболу: сербы победили заслуженно

Хозяева проснулись после перерыва и выдали великолепную десятиминутку. Подопечные Ильяса Зуроса отыграли 19 очков и сравняли счет (27:8). Однако, на заключительный отрезок грузинских баскетболистов уже не хватило. Частая потеря мяча и слабая игра в атаке привели к тому, что финны выиграли четверть 21:13, а с ней и матч – 78:70.

Самым результативным игроком в составе сборной Грузии (и в матче) стал Георгий Шермадини, набравший 19 очков. Также на счету центрового 12 подборов и три перехвата. Еще три игрока грузинской команды преодолели барьер в 10 набранных очков – Дуда Санадзе (18), Миша Беришвили (11) и Бека Бурджанадзе (11).

Сборная Грузии по баскетболу
photo: Georgian Basketball Federation / FB
Ильяс Зурос: мы дадим шанс молодым баскетболистам

Ранее в этой же отборочной группе "Е" Сербия обыграла Швейцарию 88:81 и заняла первое место в квартете. Сборная Грузии расположилась на второй строчке, а финны на третьей позиции, но также оформили выход на чемпионат Европы 2022 года.

Сборная Грузии еще до начала отборочной кампании автоматически получила право участия в континентальном первенстве, как одна из стран-хозяек турнира.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Германии и Чехии.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (104)
Теги:
Чемпионат Европы по баскетболу, баскетбол, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
В Тбилиси прошла акция против ковид-ограничений и роста цен на топливо - видео
В Тбилиси прошла акция против ковид-ограничений и роста цен на топливо - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться