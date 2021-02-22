Михаил Беришвили: отсутствие Шенгелия сказалось на нашей игре

Нападающий сборной рассказал о главных факторах, из-за которых Грузия, по его словам, проиграла Сербии и Финляндии

ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Нападающий сборной Грузии по баскетболу Михаил Беришвили прокомментировал Sputnik Грузия поражения команды в двух заключительных отборочных матчах Евробаскета-2022 – от Сербии (66:92) и Финляндии (70:78).

– Есть несколько причин, из-за чего мы проиграли Сербии и Финляндии, – говорит Беришвили. – Во-первых, это большое количество молодых игроков в сборной. Была определенная несыгранность, и это, конечно, повлияло на результат. Вторая причина – травма нашего нового легионера – американца Коннара Френкама, которую он получил в игре с Сербией. Вся наша тактика была заточена на него, а тут резко пришлось перестраиваться по ходу матча. Третий фактор – отсутствие травмированных игроков – Шенгелия и Цинцадзе. Без них игра нашей сборной не выглядит целостной.

– То есть отсутствие Шенгелия повлияло на игру?

– Отсутствие Шенгелия всегда сказывается для любой команды. Он один из лучших игроков в Евролиге, – отмечает Беришвили.

Отдельно нападающий коснулся матча с Финляндией, в котором грузинская команда проиграла три четверти из четырех.

– Первую половину матча мы провели очень неудачно, – рассказывает баскетболист. – С нашей стороны было много брака, к тому же мы проиграли периметр и позволили финнам бросать издали, а у них это получается очень хорошо. Третью четверть мы провели достойно – боролись и смогли сравнять счет. Но на концовку уже не хватило сил – все эмоции оставили в третьей четверти. Вновь было много ошибок и как итог – поражение.

Несмотря на 11 набранных очков, Беришвили не стал давать оценку своей игре.

– Я не сторонник того, чтобы давать оценку своим действиям на паркете. Тем более, что наша команда проиграла. Так что я не могу быть довольным своим выступлением, – говорит он.

По итогам отборочного цикла сборная Грузии заняла второе место в группе "Е". Первая строчка в квартете досталась Сербии, а Финляндия расположилась на третьей позиции. Все три команды сыграют на чемпионате Европы 2022 года.

При этом стоит отметить, что для сборной Грузии квалификационный турнир Евробаскета не имел никакого значения. Грузия – одна из стран-хозяек континентального первенства и наша сборная автоматически получила право участия в турнире.

Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Германии и Чехии.