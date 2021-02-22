Главный тренер сборной Грузии по футболу посетил матч за Суперкубок страны

Саньоль назначен на пост главного тренера сборной Грузии 15 февраля. Контракт 43-летнего французского специалиста рассчитан на два года с возможным продлением на такой же срок

ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль посетил матч за Суперкубок страны между "Динамо" Тбилиси и "Гагрой", который состоялся на столичном стадионе имени Михаила Месхи. Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице ФФГ.

До начала матча Саньоль посетил Федерацию футбола Грузии (ФФГ), где провел переговоры с президентом ФФГ – Леваном Кобиашвили. По завершении встречи Кобиашвили подарил Саньолю футболку национальной сборной Грузии.

photo : courtesy of Georgian Football Federation / FB Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль с президентом ФФГ Леваном Кобиашвили

Саньоль назначен на пост главного тренера сборной Грузии 15 февраля. Контракт 43-летнего французского специалиста рассчитан на два года с возможным продлением на такой же срок. Дебют Саньоля в качестве наставника сборной Грузии состоится 25 марта, когда наша команда на выезде сыграет со Швецией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Что касается матча за Суперкубок Грузии по футболу, то обладателем трофея стало "Динамо", обыгравшее "Гагру" в серии послематчевых пенальти.