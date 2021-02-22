Полузащитник сборной Грузии получил травму и пропустит несколько недель

Китеишвили является основным игроком сборной Грузии и если травма окажется серьезной, футболист рискует пропустить первый отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции

ТБИЛИСИ, 22 фев – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и австрийского "Штурма" Отар Китеишвили получил траву и, скорее всего, пропустит несколько недель, говорится в сообщении на сайте команды.

Китеишвили получил повреждение мышц левой голени в середине второго тайма матча XVIII тура чемпионата Австрии против "Вольфсбергера" (1:2). Как говорится в сообщении, грузинский полузащитник может пропустить несколько недель. Более детальная информация появится после детального медицинского обследования.

Китеишвили является основным игроком сборной Грузии и если травма окажется серьезной, футболист рискует пропустить первый отборочный матч ЧМ-2022 против Швеции, который состоится 25 марта.

Стоит отметить, что в первой половине сезона у Китеишвили уже была травма (мышца бедра). К тому же полузащитник переболел коронавирусом. Тем не менее хавбек сумел сыграть за "Штурм" 15 матчей в чемпионате, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.