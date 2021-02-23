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Баскетбол. Евролига. Матч Зенит – Жальгирис

"Жальгирис" - "Црвена Звезда": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210223/250971209/Zhalgiris---Tsrvena-Zvezda-prognoz-na-match-basketbolnoy-Evroligi.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между литовским "Жальгирисом" и сербской "Црвеной Звездой"

Изначально матч между "Жальгирисом" и "Црвеной Звездой" должен был состояться 4 февраля, но из-за эпидемии коронавируса в стане белградского клуба, встречу перенесли. И вот сейчас вторая попытка.

После перенесенной встречи команды провели по одной игре в Евролиге и синхронно потерпели поражения – "Жальгирис" потерпел сокрушительное поражение от "Барселоны" (62:86), а "Црвена Звезда" в упорной борьбе уступила "Зениту" (75:76).

Главный тренер БК Жальгирис Шарунас Ясикявичюс
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Главный тренер БК "Жальгирис" Шарунас Ясикявичюс

Сейчас в игре литовского клуба прослеживается определенный спад. В последних семи матчах Евролиги "Жальгирис" потерпел четыре поражения. Такой результат привел к тому, что клуб покинул зону плей-офф и на данный момент располагается на 10 месте. До заветной восьмерки совсем чуть-чуть, но до нее еще нужно добраться.

Что касается "Црвены Звезды", то похоже, что сербский клуб уже махнул рукой на текущий сезон. Четыре поражения подряд и предпоследнее место в турнирной таблице сводят к минимуму шансы белградской команды на продолжение борьбы.

Игрок Црвены Звезды Деян Давидовац
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Игрок "Црвены Звезды" Деян Давидовац

Я почти уверен в том, что "Жальгирис" на родном паркете выиграет – пора прерывать серию неудачных матчей. Но коэффициент на чистую победу слишком маленький, всего 1,31. Если посмотреть статистику очного противостояния, то из пяти последних матчей команды лишь один раз пробили тотал в 150 очков (в 2017 году "Жальгирис" победил 78:76). Учитывая определенные проблемы как у одних, так и у других, предположу, что и на сей раз встреча не будет сверхрезультативной.

Ставка: тотал матча меньше 152.5 за 1,93.

Теги:
спорт, баскетбол


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