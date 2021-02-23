Новый тренер сборной Грузии по футбол готов пойти на риск

Сборная Грузии должна сбросить с себя все давление и в какой-то степени пойти на риск, считает французский специалист

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Новый главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что у команды есть хороший потенциал. Это одна из причин, по которой он решил принять предложение ФФГ и возглавить национальную сборную Грузии. Об этом французский специалист сказал в интервью пресс-службе ФФГ.

"Дисциплина – одна из главных составляющих успеха. Без нее ничего не получится. Игрок должен испытывать чувство гордости, надевая футболку национальной сборной и выходя в ее составе на поле. Если у всех нас будет одна цель, думаю, мы сможем добиться успеха. У команды есть потенциал и это одна из причин, по которой я здесь. Но этот потенциал мы должны развивать. В футбол нельзя играть на 99 процентов – надо выкладываться на все 100", – сказал Саньоль.

Французский специалист отметил, что в Грузии есть много молодых и интересных футболистов. По его словам, ему всегда нравилось работать с молодежью.

"Молодые футболисты полны желания добиться успеха, показать свои возможности тренеру и всей стране. Я с нетерпением жду начала работы с ними", – отметил Саньоль.

Прокомментировал Саньоль и отборочную группу ЧМ-2022, в которой сборной Грузии предстоит сыграть с командами Испании, Швеции, Греции и Косово.

"Испания на протяжении многих лет является одной из сильнейших команд мира; Швеция – постоянный участник крупных турниров, в составе которой много опытных игроков; Греция – пусть и давно, но была чемпионом Европы; Косово – команда, в которой выступает много интересных молодых футболистов. У нас очень сложная группа. Главное для нас – прибавлять от игры к игре. Мы должны сбросить с себя все давление и в какой-то степени пойти на риск. В современном футболе без определенного риска ничего не добьешься", – сказал французский специалист.

Вилли Саньоль назначен на пост главного тренера сборной Грузии 15 февраля. Контракт 43-летнего французского специалиста рассчитан на два года с возможным продлением на такой же срок. Дебют Саньоля в качестве наставника сборной Грузии состоится 25 марта, когда наша команда на выезде сыграет со Швецией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.