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Финал Гран-при по дзюдо. Мужчины

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнире в Ташкенте

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (179)
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Лидеры сборной, а также те дзюдоисты, которые принимали участие в "Большом шлеме" в Тель-Авиве неделю назад, в Ташкенте не выступят

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо назвал имена тех спортсменов, которые c 5 по 7 марта примут участие в турнире из серии "Большой шлем" в Ташкенте.

На соревнованиях в Узбекистане грузинская команда будет представлена неосновным составом. Лидеры сборной, а также те дзюдоисты, которые принимали участие в "Большом шлеме" в Тель-Авиве неделю назад, в Ташкенте не выступят.

Грузинский дзюдоист Гела Заалишвили
photo: Georgian Judo Federation / FB
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В общей сложности в заявке сборной Грузии 11 дзюдоистов – восемь мужчин и три женщины.

Состав сборной Грузии:

Мужчины:

(-60 кг) – Джаба Папинашвили

(-73 кг) – Фридон Гигани

(-81 кг) – Георгий Шеразадишвили

(-90 кг) – Автандил Чрикишвили, Ушанги Маргиани

(-100 кг) – Георгий Чиковани

(+100 кг) – Леван Матиашвили, Адам Окруашвили

Женщины:

(-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани

Дзюдоист Варлам Липартелиани (Грузия), завоевавший золотую медаль
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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(-70 кг) – Мариам Чантурия

(+78 кг) – София Сомхишвили

В турнире в Ташкенте примут участие 552 дзюдоиста (317 мужчин и 235 женщин) из 76 стран мира.

На "Большом шлеме" в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей – два золота, одно серебро и пять бронзовых наград, а мужская сборная заняла первое место в общекомандном медальном зачете.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (179)
Теги:
Гран-При по дзюдо, Ташкент, Грузия


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