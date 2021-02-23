Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнире в Ташкенте

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо назвал имена тех спортсменов, которые c 5 по 7 марта примут участие в турнире из серии "Большой шлем" в Ташкенте.
На соревнованиях в Узбекистане грузинская команда будет представлена неосновным составом. Лидеры сборной, а также те дзюдоисты, которые принимали участие в "Большом шлеме" в Тель-Авиве неделю назад, в Ташкенте не выступят.
В общей сложности в заявке сборной Грузии 11 дзюдоистов – восемь мужчин и три женщины.
Состав сборной Грузии:
Мужчины:
(-60 кг) – Джаба Папинашвили
(-73 кг) – Фридон Гигани
(-81 кг) – Георгий Шеразадишвили
(-90 кг) – Автандил Чрикишвили, Ушанги Маргиани
(-100 кг) – Георгий Чиковани
(+100 кг) – Леван Матиашвили, Адам Окруашвили
Женщины:
(-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани
(-70 кг) – Мариам Чантурия
(+78 кг) – София Сомхишвили
В турнире в Ташкенте примут участие 552 дзюдоиста (317 мужчин и 235 женщин) из 76 стран мира.
На "Большом шлеме" в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей – два золота, одно серебро и пять бронзовых наград, а мужская сборная заняла первое место в общекомандном медальном зачете.