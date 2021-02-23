Назван состав сборной Грузии по дзюдо на турнире в Ташкенте

Лидеры сборной, а также те дзюдоисты, которые принимали участие в "Большом шлеме" в Тель-Авиве неделю назад, в Ташкенте не выступят

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по дзюдо назвал имена тех спортсменов, которые c 5 по 7 марта примут участие в турнире из серии "Большой шлем" в Ташкенте.

На соревнованиях в Узбекистане грузинская команда будет представлена неосновным составом. Лидеры сборной, а также те дзюдоисты, которые принимали участие в "Большом шлеме" в Тель-Авиве неделю назад, в Ташкенте не выступят.

В общей сложности в заявке сборной Грузии 11 дзюдоистов – восемь мужчин и три женщины.

Состав сборной Грузии:

Мужчины:

(-60 кг) – Джаба Папинашвили

(-73 кг) – Фридон Гигани

(-81 кг) – Георгий Шеразадишвили

(-90 кг) – Автандил Чрикишвили, Ушанги Маргиани

(-100 кг) – Георгий Чиковани

(+100 кг) – Леван Матиашвили, Адам Окруашвили

Женщины:

(-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани

(-70 кг) – Мариам Чантурия

(+78 кг) – София Сомхишвили

В турнире в Ташкенте примут участие 552 дзюдоиста (317 мужчин и 235 женщин) из 76 стран мира.

На "Большом шлеме" в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты завоевали восемь медалей – два золота, одно серебро и пять бронзовых наград, а мужская сборная заняла первое место в общекомандном медальном зачете.