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Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу

Травма "американского грузина" оказалась серьезной

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Новости грузинского баскетбола (106)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210224/250984519/Travma-amerikanskogo-gruzina-okazalas-sereznoy.html

В матче против Сербии американец после броска неудачно приземлился на паркет и не сумел продолжить встречу

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Разыгрывающий сборной Грузии по баскетболу, натурализованный американец Коннер Френкамп, пропустит порядка двух месяцев, сообщает испанское издание Marca.

Френкамп получил повреждение во время дебютного матча за сборную Грузии против Сербии в отборе на Евробаскет-2022. Первоначально, после обследования в медицинском штабе сборной Грузии, сообщалось о том, что Френкамп пропустит две-три недели.

Сборная Грузии по баскетболу в матче против команды Германии
© photo: Sputnik / STRINGER
В сборной Грузии по баскетболу появился еще один американец

Однако, по возвращении в Испанию, где Френкамп выступает за "Мурсию", игроку было проведено повторное обследование. У баскетболиста диагностировали отек костей с переломом без смещения правого колена. Срок восстановления Френкампа составит порядка восьми недель.

Френкамп получил травму в третьей четверти отборочного матча Евробаскета-2022 против Сербии. После броска американец неудачно приземлился на паркет и не сумел продолжить встречу. За 20 минут, которые Френкамп успел провести на паркете, он набрал 10 очков, сделал четыре подбора и отдал две результативные передачи.

Стоит также отметить, что Френкамп является лучшим бомбардиром "Мурсии". Его средний показатель за игру составляет 16.5 очков, 3.8 передачи и 2.4 подбора.

Темы:
Новости грузинского баскетбола (106)
Теги:
Чемпионат Европы по баскетболу, баскетбол, Грузия


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