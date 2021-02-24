Грузинский теннисист снова проиграл – на этот раз в Монпелье

Поражение в первом круге не позволило Басилашвили заработать рейтинговых очков, однако его смогут утешить четыре тысячи евро призовых

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (40 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Монпелье (Франция).

В первом же круге Басилашвили проиграл французу Грегуару Барреру (113) в двух сетах с одинаковым счетом 4:6. Матч продолжался один час и 17 минут.

Стоит отметить, что во второй партии грузинский теннисист вел со счетом 4:1, но затем проиграл пять геймов подряд. В общей сложности Басилашвили дважды сумел взять подачу соперника, тогда как Баррер отметился четырьмя брейками.

Поражение в первом круге не позволило Басилашвили заработать рейтинговых очков. Единственное, что может утешить теннисиста, – это четыре тысячи евро призовых.

Общий призовой фонд турнира в Монпелье составляет 324 тысячи евро, а действующим победителем является Гаэль Монфис (Франция).