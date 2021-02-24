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Лидер мужской сборной Грузии по теннису - Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист снова проиграл – на этот раз в Монпелье

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (180)
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Sputnik Грузия
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Поражение в первом круге не позволило Басилашвили заработать рейтинговых очков, однако его смогут утешить четыре тысячи евро призовых

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (40 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Монпелье (Франция).

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Басилашвили проиграл во втором круге на турнире в Мельбурне

В первом же круге Басилашвили проиграл французу Грегуару Барреру (113) в двух сетах с одинаковым счетом 4:6. Матч продолжался один час и 17 минут.

Стоит отметить, что во второй партии грузинский теннисист вел со счетом 4:1, но затем проиграл пять геймов подряд. В общей сложности Басилашвили дважды сумел взять подачу соперника, тогда как Баррер отметился четырьмя брейками.

Поражение в первом круге не позволило Басилашвили заработать рейтинговых очков. Единственное, что может утешить теннисиста, – это четыре тысячи евро призовых.

Общий призовой фонд турнира в Монпелье составляет 324 тысячи евро, а действующим победителем является Гаэль Монфис (Франция).

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (180)
Теги:
спорт, теннис, Николоз Басилашвили


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