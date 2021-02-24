"Зенит" - "Валенсия": прогноз на матч Евролиги по баскетболу

Еще пять дней назад питерский "Зенит" находился на восьмом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Но две победы подряд, над "Црвеной Звездой" (76:75) и "Милано" (79:70), подняли команду Хавьера Паскуаля на четвертую позицию. Так что матч против "Валенсии" российский клуб проведет на эмоциональном подъеме.

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Баскетбол. Евролига. Матч "Зенит" – "Фенербахче"

У испанцев с настроем тоже все в порядке. "Валенсия" одержала две победы подряд – над ЦСКА в овертайме (105:103) и над принципиальным соперником "Реалом" (89:78). Правда, эти результаты пока можно отнести к локальным успехам – "Валенсия" по-прежнему не попадает в зону плей-офф, занимая 10 строчку в турнирной таблице.

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение "Зениту" и на победу хозяев предлагают коэффициент 1,47 (против 2,75 у гостей). Но лично мне такой перевес кажется не совсем обоснованным. Да, "Валенсия" проиграла "Зениту" в первом круге (72:85), но до этого испанцы трижды подряд обыгрывали россиян. К тому же "Зенит" играл с "Милано" 22 февраля, а "Валенсия" с "Реалом" 20. Так что испанцы должны быть чуть посвежее.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА – "Валенсия"

Сейчас для "Валенсии" любой матч на вес золота, и можно не сомневаться в том, что испанцы будут биться за победу в каждой игре. Почти уверен, что гости навяжут борьбу и даже если проиграют, то с разницей не больше чем в пять очков.

Ставка: победа "Валенсии" с форой (+5.5) за 1,84.