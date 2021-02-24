"Рома" - "Брага": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Неделю назад я дал прогноз, что "Брага" не проиграет у себя дома в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Ставка не сыграла – почти весь второй тайм португальцы провели в меньшинстве, а "Рома", забив два безответных гола, практически решила вопрос выхода в следующий раунд турнира.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Футбол. Лига Европы. Матч "Спартак" - "Брага"

Вряд ли стоит ожидать чуда – "Брага" не сможет на выезде обыграть "волков" с необходимым преимуществом. Все-таки четвертое место чемпионата Италии классом выше, чем третья строчка в национальном первенстве Португалии. Но в том, что "оружейники" сыграют в Риме достойно – я не сомневаюсь.

Если посмотреть на верхнюю часть таблицы "Серии А", то "Рома" - худшая команда по пропущенным мячам. В 23 играх чемпионата "волки" получили в свои ворота 35 (!) голов. При этом в трех последних встречах римляне отыграли на ноль: с "Удинезе" (3:0), с "Беневенто" (0:0) и, собственно, с "Брагой" (2:0). Три "сухих" матча для обороны "Ромы" - это уже достижение. Но все мы прекрасно знаем, что любая серия рано или поздно заканчивается.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Футбол. Лига чемпионов. Матч "Рома" - ЦСКА

В свою очередь, "Брага" занимает в чемпионате Португалии третье место по результативности – 37 голов в 20 матчах. В предстоящем мачте португальцам терять совершенно нечего – они могут сыграть в свое удовольствие, сбросив груз ответственности. Поэтому предположу, что в Риме мы увидим обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 1,75.