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Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - Панатинаикос

"Олимпиакос" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

© photo: Sputnik / Alexey Filipov
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210225/250995344/Olimpiakos---TsSKA-prognoz-na-match-basketbolnoy-Evroligi.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на матч Евролиги по баскетболу между московским ЦСКА и греческим "Олимпиакосом"

Последний матч в Евролиге московский ЦСКА провел 20 дней назад, выдав настоящее шоу в игре против "Валенсии". Для выявления победителя потребовался овертайм, а встреча завершилась со счетом 105:103 в пользу испанцев.

Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА – Олимпиакос
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА – "Олимпиакос"

За почти трехнедельный перерыв в Евролиге, "армейцы" имели активную игровую практику в Единой лиге ВТБ – проиграли в Москве "Калеву" и "Зениту", и обыграли в Красноярске "Енисей". Успел московский клуб и слегка подлатать кадровые дыры, подписав двух игроков: Майкла Эрика в переднюю линию, а Иффе Лундберга – в заднюю. Участие в матче против "Олимпиакоса" Торнике Шенгелия и Майка Джеймса по-прежнему остается под вопросом.

Что касается "Олимпиакоса", то для греков нынешний сезон в Евролиге получается провальным. Клуб из Пирей проиграл 14 из 25 матчей и вряд ли сможет рассчитывать на попадание в зону плей-офф. На данный момент от восьмого места греков отделяет пять позиций и перспектив для улучшения ситуации, видимо, не ожидается.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч ЦСКА - Зенит
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч ЦСКА - "Зенит"

В матче первого круга ЦСКА обыграл "Олимпиакос" с разницей в 19 очков (80:61). "Армейцы" считаются фаворитами и в предстоящей игре, даже несмотря на ряд кадровых проблем. Победу гостей можно взять с коэффициентом 1,52, что уже неплохо. Но греки сейчас явно не в форме. Поэтому предлагаю немного рискнуть и взять победу ЦСКА с разницей минимум в четыре очка.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-3.5) за 1,8.

Теги:
ЦСКА, Евролига, баскетбол


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