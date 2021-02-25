Шенгелия восстановился после травмы и сыграет против "Олимпиакоса"

Из-за травмы грузинский баскетболист был вынужден пропустить несколько матчей в Единой лиге ВТБ, одну встречу в Евролиге, а также Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ

ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия восстановился после травмы колена, полученной в начале февраля, и сыграет в матче Евролиги против греческого "Олимпиакоса", говорится на официальном сайте ЦСКА.

"Я чувствую себя намного лучше и готов сыграть. Нас ждет матч со сложным соперником. Мы знаем, что они действуют жестко, всегда бьются, вне зависимости от счета на табло, они будут играть на протяжении всех 40 минут. Так что ожидаем большую схватку", - цитирует слова Шенгелия пресс-служба ЦСКА.

Шенгелия травмировал колено в матче Единой лиги ВТБ против "Зелена Гура". Из-за повреждения грузинский баскетболист был вынужден пропустить несколько матчей в Единой лиге ВТБ, одну встречу в Евролиге (против "Валенсии"), а также Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ. Помимо этого форвард не помог сборной Грузии в двух заключительных отборочных встречах Евробаскета-2022. Оба матча грузинская команда проиграла – Сербии (66:92) и Финляндии (70:78).

Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из испанской "Басконии". Контракт 29-летнего баскетболиста рассчитан на три года.